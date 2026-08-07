Üsküdar Meclisi’nde sayım usulsüzlüğü
İstanbul Üsküdar Belediye Meclisi'ndeki, başkan vekilliği seçiminde büyük usulsüzlük yaşandı. CHP'li Ali Aral, AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin'in isminin yazılı olduğu pusulayı eline aldı ve "Gültekin" soyadındaki "G" harfini "6" olarak okudu. Oyu geçersiz saydı. Aral, Cumhur İttifakı'nın adayına oy veren Meclis üyesinin oy pusulasında yer alan "Z" harfini "2" olarak okudu ve yine oyu geçersiz saydı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Sebepsiz yere AK Parti adayımızın oyları geçersiz sayıldı" dedi. Usulsüz sayım yargıya taşındı.