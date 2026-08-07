Veli Ağbaba’nın ağabeyi tutuklandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geçtiğimiz mayıs ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.'ye yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturmasında aralarında Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Süleyman Ekinci'nin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklanan Ekinci'nin, Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ile bağlantısı olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonda Hür Ağbaba ile bir şüpheli daha gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Hür Ağbaba tutuklandı.