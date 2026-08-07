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Yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı

Yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı

CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı.

Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 20:01 Son Güncelleme: 07 Ağustos 2026 20:16

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'rüşvet', 'irtikap', 'resmi belgede sahtecilik', 'görevi kötüye kullanma' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlamaları ile Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında 4 Ağustos'ta sabah erken saatlerde jandarma tarafından Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı.

OPERASYONLA YAKALANDI Şüphelilerden firari olarak aranan belediye başkan yardımcısı ve meclis üyesi Rüzgar Sönmez de 5 Ağustos'ta Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Emniyet İstihbarat birimleri ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı. Sönmez'in yakalanmasıyla gözaltındaki şüphelilerin sayısı 16'ya yükselmişti.