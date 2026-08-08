193 bin 601 çocuğa sosyal destek
Bahçelievler Sosyal Hizmet Kampüsü'nde yeni yapılan hizmet birimleri ve sosyal donatıların açılış töreni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla yapıldı. Törende konuşan Göktaş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi 'Bugün ne yapıyorsak çocuklar hayallerini gerçekleştirsin, gözlerindeki ışık hayatları boyunca sönmesin' diye yapıyoruz. Devletimiz şefkat elini ülkemizin dört bir yanındaki çocuklarımıza ulaştırıyoruz" dedi. Sosyal hizmet modellerine ilişkin güncel verileri paylaşan Göktaş, 193 bin 601 çocuğun ailelerinin yanında takip edildiğini belirtti. Göktaş, Gönül Elçileri Projesi ile 11 bin 34 çocuğun 9 bin 289 koruyucu aile yanına yerleştirildiğini, 30 pilot ilde 322 çocuğun 222 ailenin yanında güvenle yaşadığını bunun yanında ailelerinden ayrı büyümek zorunda kalan 15 bin 671 çocuğun ise ev tipi kuruluşlarda hayatlarını huzur içinde devam ettirdiğini ifade etti. Göktaş, "Bahçelievler Sosyal Hizmet Kampüsü de çocuklarımızın güvenle büyüdüğü sıcak bir yuvadır. Hikayesi 1965 yılına uzanan Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi 20 bin çocuğa yuva oldu. 116 kapasiteli bebek evimizde 0-15 ay arasındaki bebeklerimize bakım sunacağız. 100 kapasiteli ilk kabul çocuk evlerinde çocukların bakım ve uyum süreçlerini Galatasaray Spor Kulübü ve Galatasaray Altyapı Gönüllüleri Derneği'nin katkılarıyla yapılan futbol sahamızda çocuklarımız sporla gelişecek" diye konuştu.