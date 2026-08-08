Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı! Damlanur Sarihan ile Yunus Emre Yakar cinayeti faili meçhul kalmadı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Van'ın Başkale ilçesinde 10 Ocak 2024 tarihinde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Damlanur Sarihan ile Afyonkarahisar'da 24 Ocak 2026 tarihinde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın ölümünde sır perdesinin kalktığını açıkladı.

Bakan Gürlek, "Van'ın Başkale ilçesinde 10 Ocak 2024 tarihinde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Damlanur Sarihan'ın ölümünün intihar olmadığı, kasten öldürme şüphesiyle derinleştirilen soruşturmada 7 şüpheli gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar'da 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın yüksekten düşmediği darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Bakan Gürlek, şu bilgileri paylaştı: Afyonkarahisar'da 24 Ocak 2026 tarihinde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın yüksekten düşmediği, darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıkarıldı, üvey baba B.K. ve üvey dede M.K. tutuklandı.