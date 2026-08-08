AK Parti'den 25. kuruluş yıl dönümüne özel video: "AK Parti bir Türkiye kitabıdır"

Daha sonra kitabın ilk sayfası açılıyor ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partinin kuruluş tarihi olan 14 Ağustos 2001'deki konuşmasında kullandığı "Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." ifadeleri yer alıyor.