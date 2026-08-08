AK Parti'den 25. kuruluş yıl dönümüne özel video: "AK Parti bir Türkiye kitabıdır"
AK Parti, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partinin kuruluşundan bu yana önemli ulusal ve uluslararası programlardaki konuşmalarından kesitlerin yer aldığı video paylaştı. Paylaşımda, "Her sayfanın rengi, her bölümün hikayesi farklı, AK Parti bir Türkiye kitabıdır. Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" ifadelerine de yer verildi.
AK Parti'nin yaklaşan 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, üzerinde "AK Parti Milletin Hikayesi" yazılı animasyon kitap görseliyle başlıyor.
Daha sonra kitabın ilk sayfası açılıyor ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partinin kuruluş tarihi olan 14 Ağustos 2001'deki konuşmasında kullandığı "Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." ifadeleri yer alıyor.
Kitap sayfaları her değiştiğinde Erdoğan'ın farklı tarihlerde ulusal ve uluslararası programlardaki konuşmalarından kesitler görülüyor. Kitabın son sayfalarında ise partinin 2053 ve 2071 vizyonlarına gönderme yapılıyor.