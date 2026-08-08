Akıncı, Tolun ile tam isabet vurdu
ASELSAN'ın geliştirdiği TOLUN P güdümlü mühimmatın yeni test görüntüleri yayımlandı. Bayraktar AKINCI'nın TOLUN P ile gerçekleştirdiği atış testinde hedef tam isabetle vuruldu. Zırhlı ve betonla korunan hedeflere karşı geliştirilen TOLUN P'nin, 250 lb sınıfında ve sığınak delici özellikte olduğu belirtildi. SADAK-4T Çoklu Taşıma Salanı sayesinde AKINCI TİHA gibi platformlara birden fazla TOLUN P yüklenebiliyor. Elektronik tapalar, pilotların mühimmatı kokpitten programlamasına imkân sağlıyor.