Akıncı, Tolun ile tam isabet vurdu

Akıncı, Tolun ile tam isabet vurdu
BETÜL USTA
ASELSAN'ın geliştirdiği TOLUN P güdümlü mühimmatın yeni test görüntüleri yayımlandı. Bayraktar AKINCI'nın TOLUN P ile gerçekleştirdiği atış testinde hedef tam isabetle vuruldu. Zırhlı ve betonla korunan hedeflere karşı geliştirilen TOLUN P'nin, 250 lb sınıfında ve sığınak delici özellikte olduğu belirtildi. SADAK-4T Çoklu Taşıma Salanı sayesinde AKINCI TİHA gibi platformlara birden fazla TOLUN P yüklenebiliyor. Elektronik tapalar, pilotların mühimmatı kokpitten programlamasına imkân sağlıyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
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