Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Turhan Çömez hakkında soruşturma başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez hakkında, "Sincan 1 No'lu Cezaevi'nde isyan çıktığına dair açıklamaları" nedeniyle TCK 217/A maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldı.