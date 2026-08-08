Bakan Fidan: Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile artık dayanışma içerisindeyiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Cumhurbaşkanımız liderliğinde yürüttüğümüz dış politikanın bazı köşe taşları var. Onlardan birinin gerçekleşmesiyle ilgili bir olaya tanık ettik.

Bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Dışarıdan gelen hegamonlar sorunları çözmüyorlar, daha da akut hale getiriyorlar.

Bölgedeki istikrarsızlıklarının giderilmesi, durdurulması, daha büyük entegrasyonun sağlanarak bölge halkının refahının ilerletilmesi konusunda bir irade var.

İki yıldır bu anlaşma hazırlanıyor. Bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını taahhüt ediyorlar. Dışarıda bir aktöre karşı değil içeride biz artık dayanışma halindeyiz. Mekke Ortak Savunma Anlaşması teknik olarak, NATO Antlaşması'nın kolektif savunmaya ilişkin 5. maddesiyle aynı.

Yazıya bağladığımız bir ortak tehdit yok. Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye'nin dış politika tavırlarına baktığınızda yayılmacı politikaları olan ülkeler değil. Kendi sınırları içerisinde kendi dertleriyle, kalkınmalarıyla meşguller. Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil.

İster bölge içinden ister dışından saldırıya uğramadığı sürece bu ittifakın herhangi bir ülkeyle alıp veremediği olamaz. Hiçbir şekilde farklı coğrafyaları, farklı öncelikleri birbiriyle çatışır halde tutacak değiliz. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye yayılmacı ülkeler değil.

Sekreteryanın merkezi Suudi Arabistan'da olacak, o şekilde kararlaştırdık. Adını vermek istemiyorum, başka ülkeler var katılmak isteyen.

Tatbikatlar olacak, eğitimler olacak.Bunlar zaten ortak askeri ittifakların doğasındaki hususlar. Bunları yapmadan ortak çalışabilirliği, ortak hareket edilebilirliği ortaya koyamazsınız. Genel şu anda söylenen Mekke İttifakı. Bir sonraki aşamada Mısır'ın da ittifakın arasında bulunacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımızın vizyonunda bizim 3 ülkeyle sınırlı kalmamamız, büyümemiz, gerekirse bütün ülkeleri bu çatının altında toplamamız var."

KAFKAS PAKTI

"(Kafkas Paktı ihtimali) Bunlar gerektiği zaman inşa edilebilir.

Avrupa'yla Orta Doğu güvenlik mimarilerini Türkiye üzerinden uzun vadede, hatta orta vadede uyumlaştırılması mümkün."

ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞI VE HÜRMÜZ BOĞAZI

"(İran Körfezi'nde savaş ve mücadelede Hürmüz Boğazı'nın kapatılması) Enerji açısından bize doğrudan etki eden bir durum yok.

Kızıldeniz ticaret havzasının kapatılması bizim tabii ki menfaatimizle doğrudan bir konu.

Şu anda en önemli öncelik herkesin üzerinde çalıştığı, geçici süre de olsa - ki 60 gün olarak nitelendiriliyor- boğazın açılmasını sağlayacak bir uzlaşmanın sağlanması.

Şu anda bölge ülkeleri, Amerika, Batı, Avrupa, Asya, bu boğazın bir an önce açılmasını talep ediyor, bu konuda büyük bir baskı var.

(Suudi Arabistan-İran gerilimi) Suudi Arabistan ile konuştuğumuz zaman İran'la ilgili "Biz İran'la savaşalım, İran'ı yok edelim" gibi bir niyetleri yok. Bu konuda daha farklı düşünceleri var. İran'a yönelik askeri müdahalenin çözüm olmadığını, konuşma yoluyla anlaşma yoluyla bu meselenin halledilmesi konusunda bir duruşları var."

"İSRAİL'İN EN ÇOK KORKTUĞU ŞEY ULUSLARARASI İZOLASYON"

"Hamas'ın Filistin halkını önceleyen yaklaşımı takdire şayan bir yaklaşım; Filistin halkı bunu muhakkak ödüllendirecektir.

Uluslararası siyasal izolasyonun kesintisiz şekilde devam ettirilmesi gerekiyor. İsrail'in en çok korktuğu şey uluslararası izolasyon. İsrail'in temel hedefi Gazze'yi Filistinsizleştirmek olduğu sürece bu tür oyunlar devam edecek."

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

"Kimsenin taviz vermediği bir yerde savaş kendi taviz alanını kendi oluşturana kadar şiddetini artırarak devam eder.

(Karadeniz'de Türk sahipli veya bayraklı gemilere saldırılar) Diğer hedef alınan gemilere nazaran Türk gemilerinin sayısı biraz daha az ama yine de bizi çok fazla endişeye sevk eden bir husus.

Cephedeki yıpratma cephe gerisindeki yıpratmaya döndüğü zaman konu bir muharebeyi kaybedip kaybetmemeye değil millet olarak var olup olmamaya gelir.

Bu tehlikeli bir durum. Bizim ne yapıp edip araya girip uluslararası toplum olarak bu savaşı durdurmamız gerekiyor, çünkü burada olmaz denen her şey oluyor."

MİLLİ DAYANIŞMA VE TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMENİN GÜÇLENDİRİLMESİNE DAİR KANUN TEKLİFİ

"Bu çerçeve yasanın çok iyi yazılmış, garanti altına alıcı hükümleri var. O açıdan güzel bir dili ve mekanizması var. Örgüt kendi silahlarını bırakmadan imkan ve kabiliyetlerinden vazgeçmeden, bu yasanın hususlarından yararlanamayacak."

KIBRIS MESELESİ

"Bizim için çözüm esas iki devletli çözümün hayata geçmesi, ideal çözüm bu. Bizim durduğumuz yer bu.

Kıbrıs Türkünün egemen, eşit, bağımsız duruşu önemli.

Rum kesimi hiçbir zaman için Türklerle eşit devlet paylaşımına gitmeyecekler. Bu iki artı iki dört kesinliğinde bir konu.

Kıbrıs Türklerini içine alan her türlü diyalog ortamını destekliyoruz.

Belli menfaatlere ulaşmak için kalıcı çözümleri beklememize gerek yok.

Rum kesimini devlet olarak tanımıyoruz. Sen Kıbrıs Türkünün hakkını tanımazsan ben de senin devlet varlığını tanımam. Sen 1960'da kurulan devlet değilsin.

50 yıldır statüko aynı, adadaki istikrar, barış tek bir sebepten oluyor Türk askerinin adada var olmasından dolayı."

TÜRKİYE'NİN ASEAN DİYALOG ORTAĞI OLMASI

"Bundan sonra ASEAN bölgesiyle çok yakından çalışmaya devam edeceğiz."

AK PARTİ'NİN 25. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ

"AK Parti'nin aslında geçmişin hatalarından ders çıkartarak günümüzün de şartlarını iyi değerlendirerek ve bu milletin stratejik kültürünü, emellerini ve ruh halini de hesaba katarak oluşturduğu bir formülasyon var."

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör