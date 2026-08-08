Barışın en büyük kazanımı bölge ekonomisine olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirilen yatırımlarla son yıllarda önemli dönüşüm yaşayan başta Diyarbakır olmak üzere bölge illerin güvenlik, istikrar ve barış iklimiyle birlikte 'şaha kalkması' bekleniyor. "Terörsüz Türkiye" projesi kapsamında TBMM gündemine taşınan yasa tasarısı, bölgede heyecan yarattı. SABAH'a konuşan iş dünyası ve vatandaşlar yeni dönemin yatırım, üretim ve istihdam açısından önemli fırsatlar sunacağını ifade etti. İş insanları, barışın en büyük kazananının ekonomi olacağına dikkat çekti. Süreçten memnun olduklarını belirten Diyarbakırlı bölge halkı ise silahların devrinin kapanmasıyla ülkenin ekonomik kalkınmaya odaklanması gerektiğini ifade etti. Yasa teklifinin hayata geçmesiyle birlikte kamu ve özel sektör yatırımlarının artması, istihdamın güçlenmesi ve bölgesel kalkınmanın ivme kazanması bekleniyor.

TARİHİ BİR FIRSAT

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, 50 yıllık bir süre içerisinde bölge yalnızca güvenlik açısından değil, ekonomi, yatırım, istihdam, eğitim ve sosyal kalkınma bakımından da ağır tahribatlarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Türkiye'nin, ağır yükü geride bırakabilecek tarihi bir fırsatla karşı karşıya olduğunu belirten Fidan, "TBMM Başkanlığı'na sunulan 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanun Teklifi', sadece hukuki bir düzenleme değil; yarım asırlık bir sorunun kalıcı biçimde sona erdirilmesi yönünde atılmış önemli bir adımdır. Barışın en büyük kazananı ekonomi olacaktır. Çatışmaların sona ermesiyle birlikte yalnızca insanlar değil, şehirler de nefes alacaktır. Başta Diyarbakır olmak üzere bölgemizin potansiyeli gerçek anlamda ortaya çıkacaktır" dedi.

İŞ DÜNYASI İÇİN GÜVENLİ ORTAM

Doğu ve Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekler Federasyonu (DOGÜNSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Türk de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan çerçeve yasayı büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Türk, "İş dünyası açısından barış ve güven en önemli parametrelerdir. Toplumsal barışın güçlenmesi yatırımları, üretim, istihdamı ve bölgesel kalkınmayı destekleyecek, önemli katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ

Diyarbakır İş Kadınları Derneği Başkanı Müzeyyen Kaya ise, 48 yıldır beklenen bir sürece girildiğini belirterek, "Ağustos sıcağında yaşanan bu gelişmeler nedeniyle Diyarbakır'da serin bir iklim yaşıyoruz. Bu süreci desteklemeyen yoktur. Bu sürece en büyük desteği de kadınlar veriyor. Güvenin olduğu yerde yatırım gelir. Yatırımda istihdamı, ekonomik refahı getirir. Bölgede artık, o yanan ateş söndü. Bu şehir artık geleceğine güvenle bakıyor. Atılan somut adımlarla birlikte başta Diyarbakır olmak üzere bölgede ekonomi ve yatırımlar konuşulacaktır. Diyarbakır bu süreçle birlikte ekonominin yanı sıra her alanda hak ettiği yere kavuşacak ve kavuşuyor" dedi.

ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI

Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÜNSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu ise, Diyarbakır'ın Ağustos sıcağında içimizi ferahlatan yeni gelişmelere tanıklık ettiklerini ve tarihi adım atıldığını söyledi. Bedirhanoğlu, hepimizin gündelik yaşantısını, ekonomisini olumsuz etkileyen bu silahların devre dışı kalmasının çok önemli olduğunu belirtti. Başkan Bedirhanoğlu, silahın devre dışı kalmasının önemli ve değerli olduğunu söyledi.

SORUN ÇÖZÜLÜYOR

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya da, 12 maddelik çerçeve yasanın bölgede heyecan yarattığını belirterek, 50 yıllık bir sorunun çözümünde önemli bir adım atıldığını söyledi. Kaya, ekonomik gelişmelerin de yaşanması beklediklerini ifade etti.