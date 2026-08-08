Belediyede 3.2 milyarlık kara delik

CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanıp cezaevine gönderilmesinin ardından mecliste yapılan oylama ile yerine vekaleten Hüseyin Benzer seçildi. Benzer'in talimatı ile Buca Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı ikinci oturumuna sunulan önerge belediye şirketlerinin içine düşürüldüğü borç batağını gözler önüne serdi. Başkan Vekili Benzer, meclise önerge sunarak Buca Belediyesi'ne bağlı İmar ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 3 milyar 182 milyon 843 bin 165 lira tutarındaki SGK borcuna karşılık mülkiyeti belediyeye ait 23 taşınmazın teminat olarak gösterilmesi talep etti.

ŞİRKETLER DE AYNI DURUMDA

Yapılandırma talepleri bununla da sınırlı kalmadı. Mecliste ayrıca Buca Belediyesi iştiraki Üzüm Kent İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler A.Ş.'nin 32 milyon 800 bin lirayı aşan SGK borcu için belediyeye ait bir tarım arazisi ile Kızılçullu İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler A.Ş.'nin 15 milyon 500 bin lirayı aşan SGK borcu için belediyeye ait bir tarım arazisinin teminat gösterilmesi öngörüldü. Her iki önerge de görüşülmek üzere acil kodu ile komisyonlara sevk edildi.

SORUMLULAR HESABINI VERSİN

Önergeler görüşülürken söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Veli Balyemez, SGK borçlarının oluşmasında sorumluluğu bulunan isimlerden hesap sorulması gerektiğini söyledi. Belediyeye ait 3 şirketin SGK'ya olan toplam borcunun 3.2 milyar lira civarında olduğunu hatırlatan Balyemez "Biz bunları oyluyoruz ama bu borcu yapanlardan da hesap sorulsun. Zamanında ödemeyerek bu kentin önünü kapattılar. Bu süreci bu noktaya getirenlerden hesap sorulması noktasında temennimiz var" dedi.