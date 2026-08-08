Çerçeve yasada kritik mesai başladı

Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturan, terör örgütünün silah bırakıp dağdan inmesini sağlamayı hedefleyen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Yasa Teklifi"nin Meclis maratonu başladı. 367 milletvekilinin imzası ile Meclis tarihinin en büyük desteklerinden birini alan çerçeve yasa teklifi, Adalet Komisyonu'nda ele alındı. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Teklif, Türkiye mutabakatıdır. Emsali görülmemiş, tarihi nitelikte bir siyasi mutabakat var", MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da "Terörü tarihin karanlık çöplüğüne gömmek üzereyiz" dedi.

İYİ PARTİ'DEN PROVOKASYON

Adalet Komisyonu dün çerçeve yasa teklifini görüşmek için toplandı. Toplantıya milletvekilleri ve gazeteciler büyük ilgi gösterdi. Düzenlemeye karşı çıkan, daha önce Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na da üye vermeyen İYİ Parti, toplantıyı provoke etmek için elinden geleni yaptı. İYİ Partili milletvekilleri ilk şovlarını komisyon toplantı salonunun kapısında yaptı; "geç açıldı" diye kapıyı yumrukladı. Toplantının başında bir açıklama yapan Adalet Komisyonu Başkanı Güney Yüksel, teklifin cezaları ortadan kaldırmadığını, sadece erteleme getirdiğini belirtti ve "Bu bir af düzenlemesi değil" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, teklife partilerden desteklerin sürdüğünü, imza sayısının 367'ye yükseldiğini açıkladı. Gül, "Teklife atılan imza sayısı ve imza sahiplerinin siyasi parti gruplarına dağılımı dikkate alındığında emsali pek görülmemiş, tarihi nitelikte bir siyasi mutabakatın göstergesidir" dedi.