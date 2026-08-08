Depremzedelerin yeni yuva sevinci

Hatay'da 'Ev Sahibi Türkiye 500 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında Konut Belirleme Kurası ve Antakya Arasya Çarşısı Anahtar Teslim Töreni düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra Vali Mustafa Masatlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, TOKİ Başkanı Levent Sungur ve vatandaşlar da programa katıldı. 7 gün 24 saat esasına göre çalıştıklarını söyleyen Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımızın kararlı iradesi sizlerin sabrı ve dirayetiyle, asrın inşasını hep birlikte Türkiye'nin başarısına çevirdik. Hatay'da acının yerini umut, enkazın yerini sapasağlam 155 bin yuvamız aldı. Hatay'ımız güneş gibi parlıyor" dedi.

EKİM AYINDA TESLİM

Yüzyılın Konut Projesi çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini anlatan Bakan Kurum, "Bugün de 500 Bin Sosyal Konut Hamlemiz kapsamında, Hatay'ımızdaki 8 bin 500 hak sahibi kardeşimiz için konut belirleme kuralarını çekiyoruz. Bu konutları ekim ayında teslim edeceğiz. 40 binin üzerinde hemşehrimizi daha, güvenli, sağlam ve huzurlu yuvalarına kavuşturuyoruz" diye konuştu. Bakan Kurum, "TOKİ'miz eliyle 11 bini aşkın dükkânı Hatay'a kazandırdık. Hiçbir zaman bu kadarı yeter demiyoruz, şehrimizin ticari geleceğini inşa etmeye devam ediyoruz. Antakya'mızın Arasta bölgesine güncel yatırım değeri 3,5 milyar TL olan bu ticaret merkezimizdeki esnaf kardeşlerimiz anahtarlarını teslim alacak. Bu güzel eserle esnafımız kazanacak, vatandaşımız güzel bir hizmet alacak, Antakya'mızın ticareti daha da canlanacak" dedi. Bakan Kurum, bu hizmetleri yaparken birilerinin de devleti, AFAD'ı, Kızılay'ı ve kurumları yıpratmak için çırpındığını aktardı.

'AHBAP ÇAVUŞ İLİŞKİSİYLE OLMAZ'

Murut Kurum, "Biz neredeyse bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde bir bölgeyi küllerinden yeniden ayağa kaldırdık, onlar yalanlarla yapılanları gölgelemeye çalıştı. Devlet yönetmek, kriz anında milletin yükünü omuzlamak, ciddi bir iştir. Bu işler sosyal medyadan şov yapmaya benzemez. Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez" diye konuştu.





GAZİANTEP'TE DE ANAHTARLAR HAK SAHİPLERİNİ BULDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, depremde hasar gören ve restore edilen Gaziantep'teki tarihi Ömeriye Camii'nin yeniden ibadete açılış törenine katıldı. Yazıcı, Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Gazi Konut tarafından yaptırılan konutların anahtar teslim töreni ile Bahçelievler Projesi Temel Atma Törenine de katılarak hak sahiplerine anahtarlarını takdim ederek projelerin hayırlı olması temennisinde bulundu.