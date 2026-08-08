Erdoğan’dan Mekke Anlaşması mesajı: Tüm kardeş ülkelere açık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Erdoğan mesajında, üç ülke olarak Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladıklarını belirterek anlaşmanın "kolektif caydırıcılığı" temel aldığını, savunma sanayiinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacağını belirtti. Erdoğan mesajında, "BM Şartı'nın 51'inci maddesinde tanımlanan savunma hakkını da teyit eden anlaşma, hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır. Türkiye, bölgesel sahiplenme vizyonu doğrultusunda çatışma ve krizlerin uluslararası hukuka saygı temelinde, diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu kararlılıkla sürdürecektir" dedi.
Erdoğan mesajında, üç ülke olarak Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladıklarını belirterek anlaşmanın "kolektif caydırıcılığı" temel aldığını, savunma sanayiinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacağını belirtti. Erdoğan mesajında, "BM Şartı'nın 51'inci maddesinde tanımlanan savunma hakkını da teyit eden anlaşma, hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır. Türkiye, bölgesel sahiplenme vizyonu doğrultusunda çatışma ve krizlerin uluslararası hukuka saygı temelinde, diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu kararlılıkla sürdürecektir" dedi.