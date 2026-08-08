FETÖ’cü suikast timinin gömdüğü silahlar aranıyor

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü'nün talimatıyla, Marmaris'teki 15 Temmuz soruşturması derinleştirildi. Başkan Erdoğan'a suikast timinin son firarisi Yüzbaşı Burkay Karatepe, tutuklandığı cezaevinden tekrar Muğla adliyesine getirildi. Suikastçı 15 Temmuz gecesi kaçtıktan sonra yanlarındaki silah ve muhimmatları gömdüğü bölgeyi ekiplere gösterdi. Bölgede 200'e yakın özel tim, geniş çaplı arama-tarama faaliyeti başlattı. Burkay Karatepe ile firari olduğu dönemde örgütsel yöntemlerle haberleşen ve yurtdışına kaçması için yardım eden ablası Ayşe Alanur Karatepe de gözaltına alındı. Başsavcılık, Burkay Karatepe'nin 10 yıldır yurtdışına firar etmeme nedeni ve örgütten yeni bir talimat beklediğine dair şüpheleri de mercek altına aldı.

ÇUKUR KAZIP SİLAHIMI GÖMDÜM

FETÖ'cü Karatepe, 69 sayfalık ifadesinde Marmaris'ten kaçış anı ile silahları nasıl gömdüğünü anlatarak "Üzerimde bulunan silah ve teçhizatı gruptan ayrılmadan önce grubun bulunduğu yakın yerde toprakta bir çukur kazarak uzun namlulu silahımı, tabancamı, hücum yeleğimi, GPS cihazını buraya gömerek üstünü toprak ve taş ile kamufle ettim" demişti. Ekipler ise daha geniş bir arazide arama ve tarama çalışmaları yürütüyor. Silah ve mühimmat bulunabileceği değerlendirilen bölgelerde, Polis Özel Harekât (PÖH) ile Jandarma Komando unsurlarından oluşan toplam 155 personel, 23 dedektör ve operatörü ile 3 iz takip köpeğinin katılımıyla kapsamlı arama ve tarama faaliyetleri başlatıldı.

ABLASI DA GÖZALTINDA

FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin saklanmasına yardımcı olan ablası Ayşe Alanur Karatepe ise kardeşinin yakalandığını öğrenince Muğla Menteşe'ye geldi. Daha önce kardeşinin kaçışına yardım ettiği belirlenerek bir süre tutuklanan ve hakkındaki dava dosyası istinaf mahkemesinde bulunan Ayşe Alanur Karatepe yeniden gözaltına alındı.

GİZLİ YÖNTEMLE HABERLEŞİYORDU

Ayşe Alanur Karatepe'nin, örgütün e-posta taslağı üzerinden haberleşme yöntemini kullandığı ve bu şekilde Burkay Karatepe ile haberleştiği tespit edildi. Ayşe Alanur Karatepe'nin kaldığı otel odasında, aracında ve Eskişehir'de ikamet ettiği adreste arama yapıldı. Terörist Karatepe'nin evinde yapılan aramada kâğıt üzerinde yazılı notlar bulunmuş, notlar arasında 4 ayrı mail adresi dikkat çekmişti. Karatepe, o mail adresini ablasıyla haberleşmek için kullandığını ve FETÖ tarafından da kullanılan gizli yöntemi itiraf ederek "Bu mail adresini ablamla görüşmek için açtım. Taslak bölümüne yazdıklarımı mail olarak göndermeden kaydediyordum. Babam yanıma geldiğinde yeni açtığım mail adresini babama vererek ablama ulaştırdım. Yöntemi de anlattım. Bu şekilde ablamla haberleşiyorduk. Belirli aralıklarla mail adresini değiştirdim" demişti.

NEDEN YURTDIŞINA FİRAR ETMEDİ?

FETÖ üyesi Burkay Karatepe'nin yanında 6 milyon 445 bin lira para ve birçok sahte kimlik olmasına rağmen 10 yıl boyunca yurtdışına neden çıkmadığı da soru işaretlerini beraberinde getirmişti. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü'nün talimatıyla Karatepe'nin, neden yurtdışına kaçmadığı, bu süreçte örgütten herhangi bir talimat alıp almadığı ve diğer bağlantıları da soruşturma kapsamında mercek altına alınacak.