Kuşadası Belediyesi’nde ikinci dalga

Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliye yönelik İzmir, Aydın ve Antalya'da eşzamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın yeni operasyonunda 15 şüphelinin yakalandığı, 7 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Geçtiğimiz mart ayında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı. SABAH'ın 25 Ağustos 2025 tarihinde 'Belediyeyi aile şirketine çevirdi' başlığıyla gündeme taşıdığı Yeni Parti PM üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar hakkında da gözaltı kararı verilirken; Tezcan kızının ve damadının yurtdışında olduğunu açıkladı. Tezcan'ın, eşi kızı ve yakınlarını belediyede işe aldırdığı ortaya çıkmıştı.