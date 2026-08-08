Sağlık Bakanı Memişoğlu Tekirdağ’da hastane açılışını gerçekleştirdi

Kapaklı'nın sağlık altyapısına önemli katkı sağlaması beklenen ÇOSB Kapaklı Devlet Hastanesi, düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sunuldu. Açılış programına Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra Tekirdağ protokolü, kamu kurumlarının temsilcileri, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Modern sağlık altyapısı ve donanımıyla Kapaklı'ya hizmet verecek olan hastanenin, ilçenin yanı sıra çevre bölgelerde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini de kolaylaştırması hedefleniyor. Açılışta yapılan değerlendirmelerde, hastanenin Kapaklı ve Tekirdağ için önemli bir sağlık yatırımı olduğu vurgulanırken, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür edildi. ÇOSB Kapaklı Devlet Hastanesi'nin Kapaklı ve Tekirdağ'a hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör