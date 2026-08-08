Silahını ortada bırakana 3 yıl hapis cezası geliyor
TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren suça sürüklenen çocuklar yasa teklifinde iki önemli değişiklik yapıldı. 18 yaş altındaki çocuklara yetişkinlerdeki gibi tekerrür hükümlerinin uygulanmasını öngören madde tekliften çıkarıldı. 15-18 yaş grubunda kasten yaralama suçlarında yaş indiriminin kaldırılmasına ilişkin düzenleme ise değiştirildi. Teklifte ayrıca ateşli silahını çocukların ulaşabileceği şekilde bırakanlara, fiil daha ağır bir suç oluşturmuyorsa, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. 18 yaş altındaki çocuklara verilen cezaların da artırılması düzenleniyor.