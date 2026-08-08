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  • SON DAKİKA I İçişleri Bakanlığı duyurdu: Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı!

SON DAKİKA I İçişleri Bakanlığı duyurdu: Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı!

Son Dakika Haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında çeşitli suçlamalar kapsamında soruşturma başlatılan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, tutuklama tedbirinin uygulanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

SON DAKİKA I İçişleri Bakanlığı duyurdu: Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı!
SENA UYANER

İzmir Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı, Çiçek'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

SON DAKİKA I İçişleri Bakanlığı duyurdu: Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı!

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA, İRTİKAP, RÜŞVET

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çiçek hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/59016 sayılı dosyası kapsamında "görevi kötüye kullanma, irtikap, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA I İçişleri Bakanlığı duyurdu: Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı!

Soruşturma kapsamında İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğince Çiçek hakkında tutuklama tedbiri uygulanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırma kararı verildi.

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SON DAKİKA I İçişleri Bakanlığı duyurdu: Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı!

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bakanlığın açıklamasında, "İzmir ili Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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