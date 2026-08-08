SON DAKİKA I İçişleri Bakanlığı duyurdu: Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı!

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA, İRTİKAP, RÜŞVET

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çiçek hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/59016 sayılı dosyası kapsamında "görevi kötüye kullanma, irtikap, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından soruşturma başlatıldı.