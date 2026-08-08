Üç ülkeden yeni güç denklemi

Dünya medyası Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında dün imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na yoğun ilgi gösteriyor. Atılan başlık ve yapılan yorumlarda "Ortadoğu'nun güvenlik mimarisi yeniden inşa ediliyor" ifadeleri öne çıktı.

'ANLAŞMA TÜRÜNÜN İLK ÖRNEĞİ'

AFP: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, ortak bir savunma paktı duyurdu. Türkiye'nin NATO üyesi olması ve Pakistan'ın da İslam dünyasının tek nükleer silahlı devleti olması sebebiyle bu hamle uluslararası alanda hayli dikkat çekiyor.

BBC: ABD ve İran arasındaki savaşın gölgesinde Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan ortak bir savunma anlaşması imzaladı.

Reuters: Pakistan Dışişleri Bakanlığı, üç devletten herhangi birine yapılacak bir saldırının "hepsine yapılmış saldırı olarak kabul edileceğini" söyledi.

Al Jazeera: Anlaşma, Suudi Arabistan'ın ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasından bu yana İran'ın yanı sıra Tahran'ın Yemen'deki Husi müttefikleri ve Irak'taki Şii silahlı gruplar tarafından da defalarca saldırıya uğradığı bir dönemde imzalandı.

Middle East Eye: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan 'Mekke savunma anlaşması' türünün ilk örneği olan karşılıklı savunma maddesi içeriyor.

Financial Times: Üç müttefik ülke, bölgesel güvenlik işbirliğini derinleştirmeyi hedefliyor.