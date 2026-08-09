Avusturya Şansölyesi Christian Stocker Türkiye'ye geliyor
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle Avusturya Şansölyesi Christian Stocker'in yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.
letişim Başkanı Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Avusturya Şansölyesi Christian Stocker, 10 Ağustos 2026 tarihinde ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Avusturya arasındaki çok boyutlu ilişkiler tüm veçheleriyle değerlendirilecek; mevcut iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca, ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır" ifadelerini kullandı.