Bakan Çiftçi:” Bir çocuğu korumak, bir nesli korumaktır”

İçişleri Bakanı Çiftçi, sosyal medya hesabı üzerinden TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve suça sürüklenen çocuklara yönelik yeni düzenlemeler içeren 'Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, çocukların suça sürüklenmesini önlemeye yönelik düzenlemenin önemine dikkat çekerek, çocukların korunmasının devletin öncelikleri arasında olduğunu belirtti. Çiftçi, "Tek bir çocuğumuzu bile kötülüğün pençesine terk etmeyeceğiz. Geleceğimizin teminatı evlatlarımız için kaybedecek tek bir saniyemiz yok. Bir çocuğu korumak, bir nesli korumaktır. Bir nesli korumak ise Türkiye'nin yarınlarına sahip çıkmaktır" ifadelerini kullandı.

"BU YASA, SUÇA GİDEN YOLU KESİYOR"

Düzenlemenin yalnızca cezalandırmaya yönelik olmadığını vurgulayan Çiftçi, "Çocuk Koruma Kanunu sessizlerin kazanımıdır, devletimiz bu sesi duymuştur. Bu yasa sadece cezalandırmıyor, suça giden yolu kesiyor, riski önceden görüyor ve evlatlarımıza kalkan oluyor" dedi.

"TÜM KOLLUK BİRİMLERİMİZLE SAHADAYIZ"

Çocukların korunmasına yönelik mücadelenin sahada da sürdüğünü belirten Bakan Çiftçi, "Tehdit değişir, koruduğumuz emanet değişmez. Gözümüzden daha kıymetli çocuklarımız. Valilerimiz, kaymakamlarımız ve tüm kolluk birimlerimizle sahadayız" açıklamasında bulundu.

Bakan Çiftçi "Hedefimiz, suç zincirinin son halkasını yakalamak değil, ilk halkasını kırmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tek bir evladımızı dahi karanlığa bırakmayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kanunun milletimize ve evlatlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.