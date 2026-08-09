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Bakan Göktaş: “Kahraman gazilerimizin haklarını güçlendiren yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz”

Bakan Göktaş: “Kahraman gazilerimizin haklarını güçlendiren yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'de kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. “Kahraman gazilerimizin haklarını güçlendiren yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz." diyen Göktaş, “Ülkemize, milletimize, şehit ailelerimize ve kahraman gazilerimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2026 00:35

Bakan Göktaş, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şehit aileleri ve kahraman gazileri daha güçlü haklarla buluşturduklarını belirtti. Şehitlerin emaneti ailelerin ve vatan uğruna canlarını ortaya koyan gazilerin haklarını güçlendiren yeni bir dönemin kapılarının aralandığını belirten Göktaş, düzenlemelerle, tüm şehitlerin anne ve babalarına ödenen aylıkların, asgari ücretin altında kalmayacak şekilde iyileştirileceğini, terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayanlara ilk kez aylık bağlanacağını ve ücretsiz toplu taşıma, elektrik ve su faturalarında indirim gibi sosyal haklar sağlanacağını bildirdi.

Göktaş, 15 Temmuz gazilerine aylık bağlanacağını, 15 Temmuz ve terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan ancak derece tespiti yapılarak aylık bağlananların aylıklarını artırılacağını aktararak, erbaş ve erler, güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve terör eylemlerinin önlenmesinde faydalı olan siviller dahil olmak üzere vatan için canını siper eden gazilerin aylıklarının artırılacağını kaydetti.