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Bakan Göktaş: “Kahraman gazilerimizin haklarını güçlendiren yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'de kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. “Kahraman gazilerimizin haklarını güçlendiren yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz." diyen Göktaş, “Ülkemize, milletimize, şehit ailelerimize ve kahraman gazilerimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Bakan Göktaş: Kahraman gazilerimizin haklarını güçlendiren yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz
AA

Bakan Göktaş, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şehit aileleri ve kahraman gazileri daha güçlü haklarla buluşturduklarını belirtti. Şehitlerin emaneti ailelerin ve vatan uğruna canlarını ortaya koyan gazilerin haklarını güçlendiren yeni bir dönemin kapılarının aralandığını belirten Göktaş, düzenlemelerle, tüm şehitlerin anne ve babalarına ödenen aylıkların, asgari ücretin altında kalmayacak şekilde iyileştirileceğini, terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayanlara ilk kez aylık bağlanacağını ve ücretsiz toplu taşıma, elektrik ve su faturalarında indirim gibi sosyal haklar sağlanacağını bildirdi.

Bakan Göktaş: Kahraman gazilerimizin haklarını güçlendiren yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz

Göktaş, 15 Temmuz gazilerine aylık bağlanacağını, 15 Temmuz ve terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan ancak derece tespiti yapılarak aylık bağlananların aylıklarını artırılacağını aktararak, erbaş ve erler, güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve terör eylemlerinin önlenmesinde faydalı olan siviller dahil olmak üzere vatan için canını siper eden gazilerin aylıklarının artırılacağını kaydetti.

Bakan Göktaş: Kahraman gazilerimizin haklarını güçlendiren yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz

Yasayla birlikte er ve erbaşların yeniden muayene hakkına ilişkin yaş haddinin, 55 yaşını doldurdukları tarihi esas alarak düzenleyerek hak kayıplarının önüne geçildiğini ifade eden Göktaş, ağır engelli gazilere ödenen bakım aylığının da artırılacağını duyurdu.
Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

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Bakan Göktaş: Kahraman gazilerimizin haklarını güçlendiren yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerinin ve kahraman gazilerimizin daima yanında olmaya devam edeceğiz. TBMM Milli Savunma Komisyonumuz başta olmak üzere, AK Parti Grubumuza, MHP Grubuna ve düzenlemeye destek veren tüm milletvekillerimize gönülden teşekkür ediyorum. Ülkemize, milletimize, şehit ailelerimize ve kahraman gazilerimize hayırlı olsun."

#RECEP TAYYİP ERDOĞAN #15 TEMMUZ #TBMM

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