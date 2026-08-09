Bakan Gürlek: Çocuklarımızı suçla özdeşleştiren kavramları değiştirdik

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Düzenlemeyle çocuk adalet sisteminin daha güçlü ve caydırıcı hale getirildiğini belirten Gürlek, çocukların üstün yararının esas alındığını vurguladı.

ADLİ SÜREÇTEKİ ÇOCUK

Yeni düzenlemeyle ağır suçlarda daha caydırıcı yaptırımların önünün açıldığını belirten Gürlek, çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasına karşı mücadelenin güçlendirildiğini söyledi. Gürlek ayrıca, 15 yaşından küçük çocuklar için sosyal inceleme yapılmasının zorunlu hale getirildiğini bildirdi. Gürlek, "Göreve geldiğimiz ilk günlerden itibaren çocuklarımızı suçla özdeşleştiren kavram ve uygulamaları değiştireceğimizi ifade ettik. Bu kapsamda 'suça sürüklenen çocuk' yerine 'adli süreçteki çocuk' kavramını hukuk sistemimize kazandırılmış oldu" ifadelerini kullandı.

"ADALET SİSTEMİMİZİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Kanunun hayırlı olmasını dileyen Gürlek, çocukları suç örgütleri, sokak çeteleri, uyuşturucu, şiddet ve dijital dünyanın tehditlerinden koruyacaklarını belirtti. Gürlek, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden ağır suçlara karşı da adaletin gereğinin kararlılıkla yerine getirileceğini ifade etti. Bakan Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; çocuklarımızın güven içinde büyüdüğü, ailelerimizin huzurunun güçlendiği, daha güvenli ve daha adil bir Türkiye için adalet sistemimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Kanunun hazırlanması ve yasalaşmasında emeği geçen Gazi Meclisimize, Cumhur İttifakımızın çok kıymetli milletvekillerine, Adalet Komisyonumuza ve katkı sunan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor; düzenlemenin milletimize ve geleceğimizin teminatı çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.