Dolandırıcıların ‘yeni’ gözdesi
Yeni Parti'nin siyasi kampanyalarına kaynak yaratmak için başlattığı bağış kampanyasının vatandaşları dolandırıcıların tuzağına düşürdüğü tespit edildi. Sosyal medya başta olmak üzere internette açtıkları sahte siteler ve hesaplarla vatandaşları "oltalama" taktiği ile tuzağa düşüren sahtekârların, vatandaşların bankacılık şifre bilgileri ve kredi kartı bilgilerini ele geçirerek sanki Yeni Parti'ye bağış yapıyorlarmış algısı yaratarak dolandırdıkları tespit edildi. Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB), bu mağduriyeti önlemek için aralarında "yenipartibagisgovtr.sbs, yeni-parti-bagis.com, yeni-parti.uk, yeni-parti-kampanya.fun, yeni-parti-kampanyasi.online" gibi uzantılarında bulunduğu toplam 15 zararlı siteyi erişime engelledi.