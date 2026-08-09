Erdal Beşikçioğlu’na ihraç yolu

CHP'de yolsuzluk şüphelisi belediye başkanlarına yönelik "arınma" süreci devam ediyor. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in ardından Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi bekleniyor. Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı döneminde seçilen belediye başkanları, aradan geçen 2.5 yıllık süre zarfında yolsuzluk, rüşvet ve ahlak dışı ilişkilerle gündeme oturdu. Kimisi otel odasında basılan, kimisi ise baklava kutusunda rüşvet alırken yakalanan belediye yetkilileri, CHP içerisinde de öfke patlamasına yol açtı.

SIRA BEHZAT Ç.'DE

"Arınma" sloganıyla göreve gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi, tüm şüpheli isimlere yönelik hızlı refleks almaya devam ediyor. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk eden CHP yönetimi, önümüzdeki hafta Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun durumunu da masaya yatıracak.

TESTİ DE POZİTİFTİ

Beşikçioğlu hakkında şu ana kadar herhangi bir değerlendirme yapılmadığı bildirilirken, haftanın ilk MYK'sında bu konunun ele alınacağı öğrenildi. Uyuşturucu testi de pozitif çıkan Beşikçioğlu'nun kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi bekleniyor.

'ARINMA' KOMİSYONU MESAİDE

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesi sonrası CHP'de yolsuzluk şüphelisi belediyelere yönelik özel bir inceleme komisyonu da oluşturulmuştu. Özgür Özel ve destekçilerinin ayrılığına rağmen söz konusu komisyonun mesaiye devam ettiği ve belirli periyotlarla toplanarak iddianameleri detaylı şekilde incelediği aktarıldı. Söz konusu komisyon; hukuk, maliye ve denetleme gibi birçok alanda uzman isimden oluşuyor.