FETÖ’cü suikastçı silahları gömdüğü yeri gösterdi
Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü'nün talimatıyla, Marmaris'te FETÖ'cü suikast timinin gömdüğü silah ve teçhizatı arama çalışması başlatılmıştı. FETÖ'cü yüzbaşı Burkay Karatepe'nin gösterdiği dere yatağı ve çevresinde yapılan aramada, TSK personeli tarafından kullanılan 2 adet konserve bulundu. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü'nün talimatıyla, Başkan Erdoğan'a suikast timinde bulunan ve geçtiğimiz hafta tutuklanan FETÖ'cü ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe 15 Temmuz gecesi kaçarken silahları gömdüğü yeri gösterdi. Marmaris'in Armutalan ve İçmeler mahallelerindeki silah gömülen bölgede ve dere yatağında 155 personel ile arama tarama faaliyeti yürütüldü. Yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, gömülü şekilde birisi boş birisi dolu olan 2 adet konserve kutusu bulundu. Konservelerin, TSK personeli tarafından kullanılan tarzda olduğu, üretim tarihlerinin 2015, son kullanma tarihlerinin ise 2023 olduğu belirlendi. Bölgede aramatarama faaliyetleri geniş çaplı olarak sürüyor.