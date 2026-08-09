Genel kurulda kardeşlik oylaması

TBMM Adalet Komisyonu, Terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütünün silah bırakmasının hukuki altyapısını oluşturacak Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni kabul etti. TBMM Adalet Komisyonu cuma günü saat 15.30'da toplandı ve dün sabah saat 09.00'a kadar çalıştı. 17.5 saat süren uzun maratonun ardından çerçeve yasa teklifi kabul edildi. Komisyonda bulunan milletvekillerine yiyecek, içecek, meyve ve tatlı ikramı yapıldı. Salonun kalabalık olması nedeniyle sıcaklık zaman zaman dayanılmaz hale geldi. İYİ Parti teklife karşı çıktığı için komisyonda sık sık tansiyon yükselirken iş kavgaya kadar vardı. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlandığını belirtip maddelere geçilmesini oylamaya sununca İYİ Partililerden itiraz geldi. Karşılıklı atışmalarda sesler yükseldi; İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Yüksel'in bulunduğu Başkanlık Divanı'na yürümeye çalıştı.

BAHÇELİ TARTIŞMASI

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili sözleri de gerilime neden oldu. MHP Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, sözlere tepki gösterdi ve "Ağzını topla. MHP liderine böyle diyemezsin" karşılığını verdi, İYİ Partili milletvekillerinin üstüne yürüdü.

KİM NE OY KULLANDI?

367 milletvekilinin imzasını taşıyan teklif, komisyonda AK Parti, MHP, DEM Parti ve CHP'nin oyları ile kabul edildi. Yeni Partili üyeler ise bölündü. Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ile Karaman Milletvekili İsmail Atakan ne kabul ne de ret oyu kullandı. Ancak İstanbul milletvekili Turan Taşkın Özer kabul oyu verdi. Ayrıca komisyon üyesi olmayan ancak toplantıyı yakından takip eden Yeni Parti İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Genel Kurul sürecinde kabul oyu vereceklerini dile getirdi. Düzenlemeye karşı çıkan İYİ Partililer, teklifin tümü üzerindeki oylamaya katılmadı. Teklifteki tek değişiklik 2. maddede yapıldı. 'PKK ve KCK'ya bağlı bütün yapılar' ifadesi, tanım ile aynı olması için 'bununla bağlantılı her türlü yapı' olarak değiştirildi. Çerçeve yasa teklifinin bugün Genel Kurul'da ele alınması planlanıyordu. Ancak görüşmeler uzun sürdüğü için Genel Kurul süreci yarına kaldı.

TEKLİF NE GETİRİYOR?

Milli Güvenlik Kurulu'nun 'teyit-tespit' kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasından sonraki 6 ayda kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen örgüt mensupları, bulundukları yerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına, yurt dışında ise büyükelçilik ve konsolosluklara başvuru yapabilecek.

Düzenlemeden sadece PKK ve KCK mensupları yararlanabilecek.

PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, bilerek ve isteyerek yardım etme, propagandasını yapma başta olmak üzere örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ile Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'da düzenlenen suçlar için yasa hükümleri uygulanacak.

Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen, müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsam dışı tutuluyor.

Üst sınırı 15 yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlarda 5 yıl; 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 10 yıl süreyle soruşturmalar ertelenecek.

Erteleme sürelerinde dava ve ceza zamanaşımı süreleri işlemeyecek.

5 yıllık erteleme kararında 2 yıl, 10 yıllık erteleme kararında ise 3 yıl siyasi ve bazı kamusal haklar kullanılamayacak.

Örgüt mensuplarının beraberinde getirdikleri yahut beyan ettikleri silah, mühimmat, araç gereç, patlayıcı madde kayıt altına alınacak.

'TARİHİ EŞİĞİ AŞTIK'

KOmisyon Başkanı Yüksel, teklif kabul edildikten sonra "Bugün tarihe not düşülecek nitelikte bir komisyon görüşmesini tamamladık. Milletimizin kırk yılı aşkın süredir taşıdığı ağır bir yükü geride bırakma yolunda çok önemli bir eşiği birlikte aştık. Burada ortaya konulan kararlılığın Türkiye'nin siyasi ve toplumsal tarihinde müstesna bir yer edineceğine inanıyorum" dedi.

'KURUL HİÇBİR ŞEKİLDE ADLİ KARAR VERMİYOR'

Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürü Mehmet Ökmen milletvekillerinin Takip Kurulu ile ilgili sorularına, "Kurul hiçbir şekilde adli bir karar vermiyor. Kanunları teklif etme ve kabul etme Meclis'in görevidir, kurul sadece önerebilir, talepte bulunabilir" dedi.

HAZİNE YARDIMI ÖNERGESİ

Yeni Partililer 'demokratikleşme' adı altında teklife bir madde eklenmesi yönünde önerge verdi. Önergede, grubu bulunan partilere Hazine yardımı yapılması da bulunuyordu.