İhmalkâr ebeveynlere hapis cezası geliyor

TBMM Genel Kurulu'nda, suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri de içeren 'Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 6 maddesi daha kabul edildi. Teklifle 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' maddesinde yer alan suçların cezaları artırılarak aile kurumunun ve özellikle çocukların korunması amaçlanıyor. Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi için öngörülen 1 yıla kadar hapis cezası, 3 aydan 2 yıla kadar şeklinde düzenleniyor. Hamile eşini veya birlikte yaşadığı kadını çaresiz durumda terk edene verilmesi öngörülen 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasının sınırı 6 aydan 2 yıla kadar yükseltilecek.

İLGİSİZ ANNE-BABA YARGILANACAK

Çocuklarının ahlak, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokan ebeveynlere öngörülen hapis cezasının sınırı ise 3 aydan bir yıla kadar yerine 1 yıldan 3 yıla kadar olacak.