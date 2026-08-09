İslam dünyasında ittifak sevinci

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında önceki gün imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması, İslam dünyasında memnuniyetle karşılandı. Çok sayıda ülke söz konuş anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirirken bunun tarihi ve stratejik bir adım olduğunu kaydetti. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'nın imzasıyla yayımlanan açıklamada, söz konusu anlaşma, üç ülkenin bölgesel ve uluslararası işbirliğinin temellerini güçlendirme konusundaki kararlılığını yansıtan önemli bir stratejik adım olarak nitelendirildi. Anlaşmanın bölge ve İslam dünyasında güvenlik ve istikrarın desteklenmesi açısından temel bir dayanak oluşturduğu ifade edilen açıklamada, artan güvenlik tehditleri karşısında ortak hareket etme, üye ülkeler arasında dayanışma ve ortaklık anlayışını güçlendirme iradesinin önemine vurgu yapıldı.

TARİHİ BİR ADIM

Anlaşmayı memnuniyetle karşılayan Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, "Bu anlaşma, eşit taraflar arasında stratejik bir ortaklıktır. Her ülke, bölgede ve dünyada güvenlik ve istikrarı koruma yönündeki samimi niyetinden hareketle, kendi yetenekleri doğrultusunda katkıda bulunacaktır" ifadelerine yer verildi. Filistin Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Bu anlaşma, Müslüman ülkeler arasında güvenliğin yanı sıra istikrar ve işbirliğini güçlendirme açısından önem arz ediyor" denildi. Somali, anlaşmayı kolektif güvenlik ve savunma işbirliğini güçlendirmeye yönelik tarihi bir adım olarak nitelendirdi.

GÜVENLİK ŞEMSİYESİ

- Middle East Monitor'de yer alan haberde, bölge ülkelerinin Arabistan-Türkiye-Pakistan savunma anlaşmasını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

- Middle East Eye'ın yayımladığı "Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan savunma anlaşması imzaladı" haberinde de anlaşmanın "dünyanın en büyük üç Müslüman ülkesini ilk kez tek bir güvenlik şemsiyesi altında birleştirdiğine" dikkat çekildi.

- Katar merkezli Al Jazeera "Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye, bölgede karışıklıklar sürerken bir savunma anlaşması imzaladı" başlığıyla anlaşmayı gördü.

- Al Arabiya, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgenin önde gelen üç askeri gücünü bir araya getirdiğini kaydetti.