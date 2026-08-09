İzmir’deki eski DGM binaları kütüphane olacak

İnan, yaptığı yazılı açıklamada, kent merkezindeki tarihi binaların gençlerin hizmetine sunulması amacıyla yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirtti.

Projenin her aşamasını yakından takip ettiklerini kaydeden İnan, "Tarihi DGM binaları, İzmirli gençler için devasa bir kütüphane oluyor. Şehrin kalbinde yükselen bu kütüphaneyi adım adım, büyük bir kararlılıkla takip ettik ve başardık. Tarihi DGM binalarının dönüşümüyle İzmir'in merkezinde gençlerin ders çalışabileceği, okuyabileceği ve vakit geçirebileceği kapsamlı bir kütüphane şehre kazandırılmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İnan, tarihi yapıların kütüphaneye dönüştürülmesine verdikleri destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Bakanımızın destekleriyle en kısa sürede açılışını yapmaya gün sayıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in kendisine yönelik "Bu takip ediyor bu işi." açıklamasına da değinen İnan, "Bizi hedef alan Sayın Özgür Özel'e en net cevabımız işte bu eserdir. Neyi takip ettiğimizi merak edenler dönüp bu eserlere iyi baksın." açıklamasını yaptı.