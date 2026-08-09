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KKTC Başbakanı Üstel’den Bakan Fidan’a teşekkür!

KKTC Başbakanı Üstel’den Bakan Fidan’a teşekkür!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kıbrıs meselesine ilişkin açıklamaları dolayısıyla teşekkür etti. Türkiye'nin iki devletli çözüm konusundaki kararlı tutumunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Üstel, “Kıbrıs Türk halkının hakkını, iradesini ve varlığını yok sayan bir anlayışın kalıcı bir çözüm üretmesi mümkün değildir.” dedi.

Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 19:33

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kıbrıs meselesine ilişkin açıklamalarını büyük bir memnuniyetle karşıladığını belirterek, Kıbrıs Türk halkının haklarını, geleceğini ve siyasi iradesini doğrudan ilgilendiren mesajları dolayısıyla Fidan'a teşekkür etti. Fidan'ın ortaya koyduğu yaklaşımın Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki tutumunu bir kez daha açık biçimde gösterdiğini ifade eden Üstel, Fidan'ın, "Bizim için esas çözüm, iki devletli çözümün hayata geçmesidir. İdeal çözüm bu. Bizim durduğumuz yer bu" sözlerinin Kıbrıs meselesinde yeni bir sayfanın açılması gerektiğine yönelik güçlü bir mesaj olduğunu kaydetti.

"KIBRIS TÜRK HALKININ VARLIĞINI YOK SAYAN ANLAYIŞ ÇÖZÜM ÜRETEMEZ"

Bakan Fidan'ın Kıbrıs Türk halkının egemen, eşit ve bağımsız duruşuna ilişkin ifadelerini son derece değerli bulduğunu vurgulayan Üstel, Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik tutumunun da açık olduğunu belirtti. Fidan'ın, "Rum kesimini devlet olarak tanımıyoruz" ve "Sen Kıbrıs Türkünün hakkını tanımazsan ben de senin devlet varlığını tanımam. Sen 1960'ta kurulan devlet değilsin" sözlerine işaret eden Üstel, bu açıklamaların Kıbrıs Türk halkının yıllardır karşı karşıya kaldığı siyasi eşitsizliğin uluslararası alanda açıkça dile getirilmesi bakımından önem taşıdığını söyledi. Üstel, "Kıbrıs Türk halkının hakkını, iradesini ve varlığını yok sayan bir anlayışın kalıcı bir çözüm üretmesi mümkün değildir. Bugün yapılması gereken, geçmişte sonuç vermemiş formülleri yeniden gündeme taşımak değil, Kıbrıs'ın mevcut gerçeklerini dikkate alan yeni bir anlayış ortaya koymaktır" ifadelerini kullandı.