Şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenleme teklifi TBMM’de

Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Teklifin tümü üzerinde şahsı adına söz alan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın başkanlığında şehit yakınları ve gazilerin haklarına yönelik Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Söz konusu kanun teklifi için iki yıldır çalıştıklarını bildiren Çelebi, "İki senelik süre boyunca 20'den fazla kurumun 3 bakan yardımcısı, 7 genel müdürü, 22 genel müdür yardımcısı, 38 daire başkanı, 8 şube müdürü dahil 165 uzmanla çalışılmış, 28 toplantı yapılmıştır. Ayrıca 25 şehit ve gazi dernekleri, federasyon, vakıf, platform, sendikayla görüşülmüş, onların 80 temsilcisiyle istişarede bulunulmuştur. Milli Savunma Komisyonunda üyesi olan partilerin temsilcileriyle istişare toplantıları yapılmıştır." diye konuştu.

"Bir başlangıç" olarak nitelendirdiği düzenlemeyle 7 başlıkta 10 farklı grubun ve 50 bine yakın şehit ailesi ve gazinin sorununu çözdüklerini vurgulayan Çelebi, "Burada 'Er gazilerle ilgilenmiyorsunuz, görüşmüyorsunuz, Meclise ve Komisyona sokmuyorsunuz. Amerikan gazisine gittiniz de buradaki gazilere gitmediniz' diyorsunuz. Tam bir algı oyunu. Er gazilerin varlığını eylem yaptıklarında fark edenler bize bugün ders vermeye kalkıyorlar." ifadelerini kullandı.

Çelebi, şehit yakını ve gazi derneklerinin Terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini belirterek, "Terörsüz Türkiye bir zaferdir ama öncelikle şehitlerimizin ve gazilerimizin zaferidir, ondan sonra kardeşliğimizin zaferi olacaktır, kazanan Türkiye olacaktır." dedi.

Şahsı adına söz alan Yeni Parti Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, şehit yakınları ve gazilerin sorun ve taleplerinin geçici çözümlerle geçiştirilecek değil, dar siyasi hesaplara veya yüzeysel tedbirlere sıkıştırılamayacak kadar hayati ve milli bir mesele olduğunu belirtti.

Şehit yakınları ve gazilere yönelik parti olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Çakırözer, bu konudaki "sorunları kökten çözecek" kanun tekliflerini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Çakırözer, "Ya bizim sunduğumuz kapsamlı, bütünleşik teklifimizi esas alalım ya da önümüzdeki teklifi önergelerimizle genişleterek kapsamlı ve hakkaniyetli olacak şekilde düzeltelim. Kahramanlarımızın ve emanetlerinin yüzünü gerçekten güldürecek, Anayasa'nın 61'inci maddesindeki sosyal devlet ilkesini tam anlamıyla hayata geçirecek kanunu hep birlikte bu Meclis'ten çıkaralım." dedi.