Selçuk Bayraktar, Şırnak’ta TEKNOFEST Drone yarışlarını izledi

TEKNOFEST 2026 kapsamında Şırnak'ta düzenlenen Drone Yarışması 1'inci Etap yarışmaları, Şırnak Şehir Stadyumu'nda devam etti. Yarışmaları izlemek üzere kente gelen T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, stadyum girişinde öğrenciler tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı.

Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Bayraktar, beraberindeki heyetle birlikte stadyum girişinde kurumlar tarafından oluşturulan stantları gezdi. Burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bayraktar, daha sonra drone yarışması pilotları için hazırlanan platforma geçti. Yarışmacılarla bir süre sohbet eden Bayraktar, sporcuların hazırlıkları ve yarışma süreci hakkında bilgi aldı. Ardından yarış alanına geçen Bayraktar, düzenlenen drone yarışlarını takip etti.

Programa T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yanı sıra Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sadullah Uzun, Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, T3 Vakfı Şırnak İl Temsilcisi Rukiye Asan, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şırnak'ta gençlerin teknolojiye olan ilgisinin yoğun olduğu gözlenirken, öğrenciler Selçuk Bayraktar'a büyük ilgi gösterdi. Drone yarışlarında genç pilotların geliştirdiği araçlar belirlenen parkurda mücadele ederken, Bayraktar yarışmaları platformdan takip ederek pilotların performanslarını izledi.

Başkan Bayraktar: "Medeniyetimizin güneş yüzlü çocukları, geleceğimizin mimarları, TEKNOFEST Kuşağı. Hepinize en içten duygularımla selamlıyorum. Şırnak benim için her zaman özel bir yere sahip oldu. 2006'da ülkemizin ilk insansız hava aracı olan göklerdeki bağımsızlığına attığımız ilk adım olan Bayraktar Miniyan'ın geliştirme çalışmalarını büyük oranda Şırnak ilimizde, adeta benim için de ikinci şehrim olan hemşehrisi olduğum Şırnak'ta gerçekleşti.

Tabii Dicle'nin o inanılmaz güzelliği, Şırnak'ın coğrafyası, Gabar'da, Seslice, bütün bu bölgenin doğal güzellikleri maalesef o dönemde küresel emperyalizmin beslediği terör nedeniyle gölgede kalıyordu. Bugün Allah'a şükür terörün de temizlenmesiyle Rabbimize hamd olsun ki bütün bu güzellikler tekrardan adeta benim için 20 sene sonra gözümde yeniden canlandı ve bambaşka bir hüviyete kavuştu.

Tabii TEKNOFEST geleceğimizin umudu olacak siz genç kardeşlerimizin projelerini, hayallerini, fikirlerini gerçekleştirdiği bir platform ve bu yıl TEKNOFEST Güneydoğu'nun ilk ayağı da Şırnak'ta başlamış oldu ve muazzam bir coşkuyla, gerçekten de harika bir yarışmayla, TEKNOFEST Drone Şampiyonasıyla ilk startı verilmiş oldu. Şırnak Türkiye'nin tam bağımsız teknoloji mücadelesinde önemli ilkleri başardı. 18.000'e yakın genç kardeşimiz teknoloji yarışmalarına başvurdu ve Şırnak Türkiye genelinde başvurularda ilk 10 il arasına girdi. Ve 22 yarı finalist takımı çıkartarak da kendi nüfusuna göre büyük bir başarıya imza attı. Şırnak'ı yürekten tebrik ediyorum. Tabii TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa Merkezli olarak gerçekleşecek. 30 Eylül ve 4 Ekim tarihlerinde olacak. Hemen öncesinde TEKNOFEST Mavi Vatan adını verdiğimiz Gölcük Tersanesinde gerçekleşen 20-23 Ağustos tarihlerinde muazzam bir etkinliğimiz olacak.

Burada Mavi Vatanımızın TEKNOFEST Kuşağı'nın eserleri ve yarışmaları olduğu gibi aynı zamanda ilk uçak gemimiz, ilk defa dünya tarihinde insansız uçaklara ev sahipliği yapmış, Bayraktar TB3'e ev sahipliği yapmış TCG Anadolu, milli fırkateynimiz TCG İstanbul, Ata Yadigârı TCG Savarona gibi mavi vatanımızın, mühendislerimizin, milli teknolojimizin sergileyecek.

Bunun yanında hava gösterileriyle Kızılelma, Akıncı ve Bayraktar TB3 TEKNOFEST Mavi Vatan'ı şenlendirecek. Tabii yine TEKNOFEST Mavi Vatan'da teknolojimizin şampiyonlarının TEKNOFEST kuşağının yarışları da olacak. Ben tüm Türkiye'yi hassaten bölgemizi ve özellikle Şırnak'taki tüm genç kardeşlerimizi ayrıca TEKNOFESTMavivatan'a da davet ediyorum. Kardeşlerinizle ağabeylerinizle, büyüklerinizle birlikte Mavivatan'ın kalbinin attığı yere Gölcük tersanesinde 20-23 Ağustos tarihlerinde orada olacağız. Kayıtlar Nsosyal üzerinden yapılabilecek. Herkesi bekliyorum. Evet, TEKNOFEST Güneydoğu az önce de ifade ettim. 30 Eylül, 4 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek ve Şanlıurfa merkezli neredeyse Güneydoğu'muzun tüm illerinde etkinlikler olacak. Adeta teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek.

Dünyada medeniyet tarihinin başlangıcı nasıl ki bu topraklardan olduysa teknoloji rüzgarı da yine bir mümbit, bu bereketli topraklardan canlanacak. Şanlıurfa, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Batman, Gaziantep, Mardin ve Adıyaman Nice Teknoloji Yarışması'na ev sahipliği yapabilecek. 54 farklı alandan teknoloji yarışmaları olacak ve 81 ilimizden 97 ülkeden başvuran yarışmacılar bu son etaplarında final kısmında yarışmaların yarışmışı olacaklar. Bu yıl TEKNOFEST Güneydoğu ile birlikte bir rekor daha kırdı. Kendi rekorunu kırdı" dedi. Bayraktar, 54 farklı alanda düzenlenecek teknoloji yarışmalarına 81 il ve 97 ülkeden başvuru yapıldığını belirtti.

TEKNOFEST'in bu yıl Güneydoğu Anadolu'da gerçekleştirilmesiyle yeni bir rekora ulaştığını ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu: "Bu yıl TEKNOFEST, Güneydoğu ile birlikte bir rekor daha kırdı. Kendi rekorunu kırdı. Tam tamına 1 milyon 600 bin yarışmacı ve 730 bin takım TEKNOFEST yarışmalarına başvurdu. Tüm TEKNOFEST Kuşağı'nı yürekten tebrik ediyorum. Tabii 100 milyon liranın üzerinde maddi destek ve aynı zamanda 75 milyon liranın üzerinde ödül olacak bu yarışmacılarımıza, finalist olup şampiyon olanlara. Bu yıl tabii yeni yarışmalarımız da var. Teknolojinin her alanında, insansız su altı sistemlerinden, tarım teknolojilerindeki toprağımızı en bereketli şekilde kullanmak için ileri robotik teknolojilerine kadar, bunun yanında hareketli uydu sistemlerinden, uydu terminali yarışmalarından, 5G, yapay zeka yarışmalarına kadar teknolojinin her alanını kuşatan yeni yarışmalarla TEKNOFEST yolculuğuna devam ediyor."

Şırnak'ın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti: "Şırnak ikinci evim gibi sevdiğim topraklar. Özellikle bizim Milli İnsansız Hava Araçları mücadelemizde o teknolojinin gelişmesinde çok önemli bir merkez. İlk defa Miniya Bayraktar buralarda geliştirildi. Aynı zamanda insansız helikopterimiz de ilk denemelerini, ilk çalışmalarını buralarda yaptı. Ve gördük ki 20 senede de hakikaten aradan geçen zamanda çok şey değişmiş. Bunun yanında bu teknolojiyi geliştirmede hususen Şırnak'ın benim için ayrıca özel bir yeri var. O da hayatımı vakfettiğim mühendislik çalışmalarında uzmanı olduğum alanın kurucusunun bu topraklarda yetişmiş olması. Robotik biliminin kurucusu olan bir büyük insan, yüzyıllar önce olduğu gibi nasıl ki dünyaya yön verdiyse, bizlerin de hayatlarına, tüm çalışmalarına ilham oldu ve yön verdi."

Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Evet, Cezeri, robotik alanının dünyadaki kurucusu. Kendi döneminde bugün bilgisayar teknolojisiyle yapılan robotları ilk defa mekanik otomatlarda başarmış bir büyük mühendis, bir yol gösterici, bir çığır açıcı. Ben inanıyorum ki sizlerin arasından da nice Cezeriler, nice Harezmiler yetişecek. Ve inşallah bu oluşan yeni iklimle birlikte 20 senede bölgeye gelen huzurla birlikte, küresel emperyalizmin beslediği terörün temizlenmesi ile birlikte hem bölgemiz, hem Şırnak'ımız hem de Türkiye'miz bambaşka bir noktaya gidecek. Buradaki en büyük gücümüz, sevgili kardeşlerim, ve umudumuz sizlersiniz. 10 binlerle yetişmiş TEKNOFEST Kuşağı. Bölgemizi, ülkemizi ve hatta tüm dost ve kardeş coğrafyaları Cezeri'nin ruhuyla, yüksek teknolojiyle kalkındırma vakti geldi. Bunu inşallah sizler başaracaksınız. TEKNOFEST Kuşağı, köklerden aldığı güçle göklerde bayrağımızı ve medeniyetimizin değerlerini en yükseğe çekecek. Tüm kurumlarıyla yıkılmış ve büyük bir karanlığa sürüklenen dünyanın yeniden inşası, medeniyetimizin güneş yüzlü çocukları TEKNOFEST Kuşağı sizler tarafından gerçekleşecek. Hürriyetin, adaletin ve refahın kuşattığı o güzel dünyada buluşmak dileğiyle, sevgiyle kalın."