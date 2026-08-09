Terörsüz Türkiye sürecinde Elazığ tarih yazdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verileri, Terörsüz Türkiye sürecinde Elazığ için tarihi bir başarıyı gün yüzüne çıkardı. 2026'nın ilk 7 ayında ihracatını geçen yıla oranla tam 3 kat artıran Elazığ, 298 milyon dolarlık dış satım rakamına ulaşarak uzun yıllar sonra ilk kez bölgenin yükselen üretim ve ihracat merkezi olduğunu gösterdi. Elazığ'ın bu olağanüstü çıkışında en büyük pay sahiplerinden biri Teknova Organize Sanayi Bölgesi oldu.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı İdris Alan, uzun süredir dile getirdiği 6. Bölge teşviklerinin uzatılması çağrısını yineleyerek, "Elazığ'ın son yıllarda yakaladığı üretim ve ihracat ivmesinin korunabilmesi için teşviklerin en az 2030 yılına kadar uzatılması şarttır. Bu, yalnızca Elazığ için değil, bölgesel kalkınma için de hayati önem taşımaktadır" diye konuştu.

UMUT VEREN TABLO

Ekonomi çevrelerince, 298 milyon dolarlık 7 aylık ihracat rakamının, Terörsüz Türkiye sürecinde Elazığ'ın gerçek potansiyelinin sadece bir başlangıcı olduğu değerlendirildi. Teknova OSB'de devam eden yatırımların tamamlanması, yeni üretim alanlarının oluşturulması ve teşvik sisteminin sürdürülmesiyle birlikte önümüzdeki yıllarda çok daha yüksek rakamların hedeflendiği kaydedildi.