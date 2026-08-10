3 başkan değişti ama işçiler ev sahibi olamadı
CHP’li Seyhan Belediyesi, kendi çalışanlarına ‘ucuz konut’ vaadiyle 2018 yılında temelini attığı işçi konutlarını halen işçilere teslim edemedi. Ağustos ayı meclis oturumunda konuyu gündeme taşıyan AK Parti Grup Başkan Vekili Başak Korkmaz Çınar, “Kürsüye çıkıp konuşan belediye yöneticileri konutları her ay işçilere teslim ediyor, ama bugüne kadar hiçbir konut işçilere teslim edilmedi. Sitenin giriş kapısı yapılmamış, asansörler çalışmıyor, peyzaj çalışmaları yok” dedi.
Geçtiğimiz yıl rüşvet suçundan tutuklanan büyükşehir belediye başkanı Zeydan Karalar, 2018 yılında Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde Sarıhamzalı mahallesinde "Kentsel Gelişim Projesi" adı altında 6 bloklu, 2+1 ve 3+1 olarak belediye işçileri için "Sarıhamzalı İşçi Konutları"nın temelini attı.
Ancak Karalar, temelini attığı konutlara bir çivi dahi çakmadan büyükşehir belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. 2019 seçimlerinde partilisi Akif Kemal Akay Seyhan Belediye başkanlığına kazandı. Ancak Başkan Akay da, 6 blok olarak maketi yapılan konutları önce 3 bloğa daha sonra 1 bloğa düşürdü.
2023 yılında başkan Akay, "Zeydan Başkan zamanından kalan bitiremediğimiz tek projeydi. Onu da tamamladık. 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan toplam 59 dairelik bir blok tamamlandı. 6 tane de iş yerimiz de var. Çevre düzenlemesini yaptık. Maddi durumu yetersiz olan işçilerimiz için iyi bir fırsat oldu, hayırlı uğurlu olsun" diyerek açıklama yaptıktan sonra işçilerin huzurunda kura çekimini gerçekleştirmişti. Başkan Akay'dan sonra 2024 seçimlerinde koltuğa oturan ve halen rüşvet suçundan cezaevinde yatan CHP'li Oya Tekin de projeyle ilgili tek bir adım atmadı.
3 BAŞKAN DEĞİŞTİ EVLER TESLİM EDİLMEDİ
Konutların temel atılmasından bugüne kadar 3 belediye başkanı değişti ama işçilerin konutları teslim edilmedi. Ağustos ayı meclis oturumunda gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Başak Korkmaz Çınar, belediye yönetiminin işçi konutlarının teslim tarihleri konusunda verdiği sözleri yerine getirmediğini kaydetti.
Sürekli değişen teslim tarihlerinin vatandaşın belediyeye olan güvenini zedelediğini belirten Çınar, "Geçtiğimiz yılın Aralık ayından beri kürsüye çıkıp konuşan belediye yöneticileri konutları her ay işçilere teslim ediyor, ama bugüne kadar hiçbir konut işçilere teslim edilmedi. Sitenin giriş kapısı yapılmamış, asansörler çalışmıyor, peyzaj çalışmaları yok, bodrumu su basmış. Bu şekilde mi temsil ettiniz?" diyerek tepkisini dile getirdi.
Ancak Karalar, temelini attığı konutlara bir çivi dahi çakmadan büyükşehir belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. 2019 seçimlerinde partilisi Akif Kemal Akay Seyhan Belediye başkanlığına kazandı. Ancak Başkan Akay da, 6 blok olarak maketi yapılan konutları önce 3 bloğa daha sonra 1 bloğa düşürdü.
2023 yılında başkan Akay, "Zeydan Başkan zamanından kalan bitiremediğimiz tek projeydi. Onu da tamamladık. 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan toplam 59 dairelik bir blok tamamlandı. 6 tane de iş yerimiz de var. Çevre düzenlemesini yaptık. Maddi durumu yetersiz olan işçilerimiz için iyi bir fırsat oldu, hayırlı uğurlu olsun" diyerek açıklama yaptıktan sonra işçilerin huzurunda kura çekimini gerçekleştirmişti. Başkan Akay'dan sonra 2024 seçimlerinde koltuğa oturan ve halen rüşvet suçundan cezaevinde yatan CHP'li Oya Tekin de projeyle ilgili tek bir adım atmadı.
3 BAŞKAN DEĞİŞTİ EVLER TESLİM EDİLMEDİ
Konutların temel atılmasından bugüne kadar 3 belediye başkanı değişti ama işçilerin konutları teslim edilmedi. Ağustos ayı meclis oturumunda gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Başak Korkmaz Çınar, belediye yönetiminin işçi konutlarının teslim tarihleri konusunda verdiği sözleri yerine getirmediğini kaydetti.
Sürekli değişen teslim tarihlerinin vatandaşın belediyeye olan güvenini zedelediğini belirten Çınar, "Geçtiğimiz yılın Aralık ayından beri kürsüye çıkıp konuşan belediye yöneticileri konutları her ay işçilere teslim ediyor, ama bugüne kadar hiçbir konut işçilere teslim edilmedi. Sitenin giriş kapısı yapılmamış, asansörler çalışmıyor, peyzaj çalışmaları yok, bodrumu su basmış. Bu şekilde mi temsil ettiniz?" diyerek tepkisini dile getirdi.