AK Parti’den kadınlar için yol haritası

AK Parti, kadın politikalarına ilişkin yeni dönem yol haritasını sahadan gelen öneriler doğrultusunda şekillendiriyor. Kadın Kolları Başkanlığı'nın hazırladığı iki kapsamlı istişare çalışmasının sonuçları ele alındı. Toplantıda hem teşkilatın saha tecrübelerini yansıtan "Köklerden Geleceğe Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı" hem de akademisyenler, milletvekilleri, kamu yöneticileri, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan "Medeniyetimizin Değerlerinden Türkiye Yüzyılı'na Kadın Politikaları" raporu değerlendirildi.

81 İLDEN 12 BİN KADININ GÖRÜŞÜ: 81 ilde düzenlenen "Köklerden Geleceğe" çalıştayına 12 bin kadın teşkilat mensubu katıldı. Çalıştaylarda aile ve nüfus politikaları, kadın politikalarının öncelikleri ile 2028 seçim sürecinde teşkilatın üstleneceği rol başlıklarında sahadan gelen görüş ve öneriler masaya yatırıldı.

KREŞ VE ESNEK ÇALIŞMA ÖNE ÇIKTI: Çalıştay raporunda aile yaşamını destekleyecek uygulamalar öne çıktı. Kreşlerin yaygınlaştırılması, mahalle bazlı kreş ağlarının oluşturulması, aile dostu ve esnek çalışma modellerinin geliştirilmesi ile kadın girişimciliği ve kooperatiflerin daha güçlü desteklenmesi önerileri dikkat çekti.

YAPAY ZEKÂ EĞİTİMİ GÜNDEMDE: Raporda kadınların dijital dönüşüm sürecinde daha etkin rol alabilmesi amacıyla dijital okuryazarlık ve yapay zekâ eğitimlerinin yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı. Genç kadınlara yönelik liderlik ve mentorluk programlarının artırılması, kadın aday havuzlarının güçlendirilmesi ve kadınların siyasette, yerel yönetimlerde, teknoloji üretiminde ve karar alma mekanizmalarında daha fazla temsil edilmesine yönelik politika önerileri de başlıklar arasında yer aldı.