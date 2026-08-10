Bakan Gürlek’ten Terörsüz Türkiye Yasası mesajı: Milli birlik ve beraberliği güçlendirecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kanunun, milletin huzurunu, devletin güvenliğini ve ortak geleceğini esas aldığını belirten Gürlek, teklifin TBMM'de 468 kabul oyuyla güçlü bir iradeyle yasalaştığını vurguladı.

Bakan Gürlek, paylaşımında şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün ülkemize ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hale getirecek, Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir. Bu tarihi sürece liderliğiyle yön veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Terörsüz Türkiye hedefimize ilk günden itibaren güçlü iradesiyle destek veren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum."

Kanunun hazırlanması ve yasalaşması sürecindeki gayretinden ötürü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, ortak gelecekleri adına düzenlemeye katkı ve destek sunan siyasi partilere ve milletvekillerine teşekkür eden Gürlek, "Kanunun ülkemize, milletimize ve ebedi kardeşliğimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör