Cevdet Yılmaz: Kazanan Türkiye Cumhuriyeti ve 86 milyon vatandaşımız olacaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesine dair paylaşımda bulundu.

Kanunun TBMM Genel Kurulu'nun geniş mutabakatıyla kabul edildiğini anımsatan Cevdet Yılmaz, kanunun ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yılmaz, "Verilen 468 evet oyu, siyasi mutabakat ve toplumsal sahiplenme adına son derece önemli ve değerlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Sürecin, TBMM çatısı altında yaklaşık bir yıldır katılımcı ve gündelik siyasetin üstünde bir yaklaşımla yürütüldüğünü vurgulayan Yılmaz, sürece yapıcı katkı sunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, tüm parti gruplarına, milletvekillerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

"MİLLETİMİZİN DEĞERLERİNDEN ASLA ÖDÜN VERİLMEMİŞTİR"

TBMM'de ilgili kişi ve kurumlarla yapılan kapsamlı istişareler sonucunda oluşturulan ortak raporun, yapılan yasal çalışmanın zeminini oluşturduğunu ve istikametini çizdiğini belirten Yılmaz, bundan sonraki sürecin de TBMM'nin yakın takibi ve yönlendirmesiyle ilerleyeceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu ve iç cepheyi güçlendirme yaklaşımı çerçevesinde Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrıları ile yaklaşık iki yıl önce başlayan ve sürdürülen bu süreçte, Cumhur İttifakı kararlı bir tutum sergilemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın sürecin çeşitli aşamalarında verdiği talimatlar ile bir devlet politikasına dönüşen Terörsüz Türkiye hedefi, kurumlarımızın fedakar çalışmaları ve ortak akıl ile olgunlaştırılmış, devletimizin niteliklerinden ve milletimizin değerlerinden asla ödün verilmemiştir."

Yılmaz, sürecin devlet aklı ve millet irfanı ile titizlikle yönetildiğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için ortaya koydukları liderlik için şükranlarımızı sunuyoruz. Yaptıkları eşsiz fedakarlıklar ile ülkemizi bugünkü güçlü konuma ulaştıran tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Meclisimizde atılan bu tarihi adımın, toplumsal bütünleşmemizi ve kardeşliğimizi pekiştirmesini, demokrasimizi güçlendirmesini, kalkınmamıza ivme katmasını, bölgemiz üzerinde oynanmaya çalışılan emperyalist oyunları boşa çıkarmasını, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimize kalıcı katkılar sunmasını temenni ediyorum."

Sürecin üçüncü göz gibi dış mekanizmalara yer vermediğini, tamamen milli kapasite ve akılla şekillendirildiğini ve ülkenin temel sorunlarını kendi imkanlarıyla çözme irade ve yeteneğini ortaya koyduğunun altını çizen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Modeli hayata geçirilmiştir. Bu yaklaşım etnik ve mezhebi fay hatları üzerinden bölgemizi karıştırmaya, ülkeleri bölmeye çalışanlara verilen en güçlü cevaptır. Silahları bırakma ve tasfiye süreçlerinin olabilecek en hızlı şekilde hayata geçmesini, güvenlik birimlerimizce sahada teyit ve tespitin yapılmasını, ardından yasanın ilgili maddelerinin işlerlik kazanmasını bekliyoruz. Bu hassas süreçte provokasyon ve dezenformasyonla süreci sabote etmeye çalışacak odaklara karşı hepimizin çok uyanık olması gerekmektedir. Sürecin başarıyla tamamlanmasıyla, kaybeden olmayacak, kazanan Türkiye Cumhuriyeti ve 86 milyon vatandaşımız olacaktır. "

Yılmaz, Türkiye Yüzyılı yolunda milli birliklerinin, kardeşliklerinin ve huzurlarının daim olmasını diledi.