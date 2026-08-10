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CHP’deki istifalarda ‘yığma üye’ oyunu: İstifaların arka planında çarpıcı detay

CHP’deki istifalarda ‘yığma üye’ oyunu: İstifaların arka planında çarpıcı detay

Yeni Parti’nin kurulmasıyla CHP’deki toplu istifaların arka planından çarpıcı detaylar çıkmaya başladı. İstifa edenlerin önemli bir kısmının son 2,5 yılda Özgür Özel’in CHP genel başkanlığı döneminde partiye dahil edilen ‘yığma üyeler’ olduğu iddia ediliyor.

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2026 09:19 Son Güncelleme: 10 Ağustos 2026 09:26

CHP ile Yeni Parti arasındaki krizin sonu gelmiyor. Milletvekilleri ve belediye başkanları konusunda tarihi bir savaşın içine giren iki partide diğer yandan CHP'deki toplu istifalara ilişkin de gerilim giderek tırmanıyor. Yeni Parti cephesi CHP'de 700 bine yakın istifa olduğunu savunurken, CHP kanadı ise bunu reddederek istifaların durma noktasına geldiğini dile getiriyor. Tartışmaların bir türlü son bulmadığı bu süreçte CHP yönetiminin söz konusu istifalara yönelik incelemeleri de sürüyor.

ÖZEL'LE GELDİLER, ÖZEL'LE GİTTİLER



CHP yönetiminin yaptığı incelemelerde, son dönemdeki istifaların büyük çoğunluğunun 2024-2026 yılları arasında, yani Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde üye yapılan isimleri kapsadığı belirlendi. Özel'in döneminde yaklaşık 450 bin yeni üye CHP'ye katılmıştı. ÖZEL'İN TASFİYE YILLARI



Genel başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerine yönelik tarihi bir tasfiye operasyonu yürüten Özgür Özel, 2024-2026 yılları arasında 2 bin 500'e yakın partiliyi ihraç etmiş, yerel örgütlerin önemli bir kısmına ise ilk kez CHP kadrolarına katılan yeni isimleri yerleştirmişti.