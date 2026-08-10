Darbeci FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ablası adliyeye sevk edildi

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ silahlı terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminde ve örgütün talimatıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde görev alan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe, 1 Ağustos 2026 tarihinde Afyonkarahisar'da saklandığı hücre evinde yakalanmıştı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, tutuklu Burkay Karatepe'nin 2023 yılından itibaren örgütün e-postaya kaydedilen metinler üzerinden haberleşme yöntemini kullandığı tespit edilmişti.



Şüphelinin dijital materyallerinde gerçekleştirilen incelemelerde, e-posta içerisindeki metinlerde; yiyecek temini, sağlık sorunları, yurt dışına kaçış planı, ailesine bilgi verilmesi ve maddi destek gönderilmesine ilişkin içeriklerin bulunduğu belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda, Burkay Karatepe'nin gizlenmesine yardımcı olduğu tespit edilen ablası Ayşe Alanur Karatepe, 6 Ağustos 2026 tarihinde Muğla'nın Menteşe ilçesinde yakalandı.



Şüphelinin kaldığı tespit edilen otel odasında, şahsa ait 26 AHA 204 plakalı araçta ve Eskişehir ilindeki ikametinde yapılan aramalarda; 3 adet telefon, 2 adet SIM kart, 1 adet dijital fotoğraf makinesine el konulmuştu. Darbeci Burkay Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe'nin Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanarak savcılığa sevk edildi.

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