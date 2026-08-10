Erdoğan Stocker ile görüşecek
Avusturya Başbakanı Christian Stocker bugün Ankara'ya geliyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Stocker'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacağını belirtti. Ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, Türkiye ile Avusturya arasındaki çok boyutlu ilişkilerin tüm veçheleriyle değerlendirileceğini, mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağını vurgulayan Duran, görüşmelerde ayrıca, ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacağını kaydetti.