Etimesgut Belediyesi Başkan Vekili CHP’nin adayı Seda Dilber oldu

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi'nde seçime gidildi. Seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Seda Dilber AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) de kendisini desteklemesiyle Etimesgut Belediyesi Başkan Vekili seçildi. 3 turdan oluşan oylamanın ilk turunda YENİ Parti'nin adayı Mehmet Özdemir 18 oy, CHP'nin adayı Seda Dilber 11 oy aldı. 6 oy boş kullandı, 6 üye ise çekimser kaldı. İkinci turda da aynı sonuçlar alındı.

Üçüncü turda kullanılan 41 oyun 21'ini alan Seda Dilber, başkan vekili seçilirken YENİ Parti'nin adayı Mehmet Özdemir 19 oy aldı. 1 oy ise geçersiz sayıldı.