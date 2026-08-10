ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu: YKS adaylarına 'tercih' uyarısı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "YKS tercih işlemleri bugün 23.59 itibarıyla sona erecek, son kontrollerinizi yapmakta fayda var" dedi.

ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu: YKS adaylarına ’tercih’ uyarısı!
DHA

ÖSYM Başkanı Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli adaylar, YKS tercih işlemleri bugün 23.59 itibarıyla sona erecek, son kontrollerinizi yapmakta fayda var. Onay sürecini lütfen son dakikalara bırakmayın, ÖSYM Aday İşlemleri uygulaması üzerinden tercih sürecini tamamlayın. Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#YKS #ÖSYM

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