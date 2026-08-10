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  • Özgür Özel'in siyasi oyunu deşifre oldu! Kendisi 'Evet' dedi, vekillerine 'Hayır' kapısını açtı

Özgür Özel'in siyasi oyunu deşifre oldu! Kendisi 'Evet' dedi, vekillerine 'Hayır' kapısını açtı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda "Terörsüz Türkiye" yasa teklifi görüşülürken, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel akıllara zarar bir siyaset tiyatrosuna imza attı. Kendisi ve parti yönetimi için "Evet" diyeceğini açıklayan Özel, milletvekillerini ise "Hayır" oyu vermeleri için serbest bıraktı.

Özgür Özel’in siyasi oyunu deşifre oldu! Kendisi ’Evet’ dedi, vekillerine ’Hayır’ kapısını açtı

TBMM Genel Kurulu'nda terörsüz Türkiye adıyla bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Güçlendirilmesi kanun teklifi görüşüldü. Teklifin görüşmelerini AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti Eş Başkanları Tulay Hatımoğulları ve Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu takip etti.

Özgür Özel’in siyasi oyunu deşifre oldu! Kendisi ’Evet’ dedi, vekillerine ’Hayır’ kapısını açtı

KENDİSİ "EVET" DEDİ VEKİLLERİ SERBEST BIRAKTI

TBMM çatısı altında tarihi anlar yaşanırken, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in takındığı sergilediği tutarsız tavır dikkatlerden kaçmadı. Genel Kurul kürsüsünden yaptığı konuşmada "devlet ciddiyeti" ve "sorumluluk" söylemlerinin arkasına sığınarak teklife "Evet" diyeceklerini söyleyen Özel, hemen ardından kendi vekillerine "milletin sesine göre hareket edin" diyerek yeşil ışık yaktı.

Özgür Özel’in siyasi oyunu deşifre oldu! Kendisi ’Evet’ dedi, vekillerine ’Hayır’ kapısını açtı

"BU YASAYA EVET DİYECEĞİZ"

Özel konuşmasında, "Ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içerisinde bu yasaya 'Evet' diyeceğiz. Bununla birlikte Yeni Partimizi millet kurmuştur. Bu sebeple milletvekillerimiz de seçildikleri illerinde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır." ifadelerini kullandı.

Siyasi omurgadan uzak bu taktik, Özel'in meclis kürsüsünü bir kez daha algı operasyonuna alet ettiğini gözler önüne serdi.

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Özgür Özel’in siyasi oyunu deşifre oldu! Kendisi ’Evet’ dedi, vekillerine ’Hayır’ kapısını açtı

VEKİLLERDEN PEŞ PEŞE "HAYIR" AÇIKLAMALARI

Özgür Özel'in yönetim düzeyindeki "Evet" çıkışının hemen ardından, Yeni Parti içerisindeki çok sayıda milletvekili sosyal medya hesapları üzerinden oy tercihlerini duyurdu.

Milletvekillerinin doğrudan tavır koyduğu bu süreçte; Cemal Enginyurt, Mahmut Tanal, Salih Uzun, Murat Çan ve Şeref Arpacı gibi kritik isimler teklife "Hayır" oyu kullanacaklarını açıkladı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#ÖZGÜR ÖZEL #YENİ PARTİ #TERÖRSÜZ TÜRKİYE #TBMM

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