Özgür Özel’in siyasi oyunu deşifre oldu! Kendisi ’Evet’ dedi, vekillerine ’Hayır’ kapısını açtı

TBMM Genel Kurulu'nda terörsüz Türkiye adıyla bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Güçlendirilmesi kanun teklifi görüşüldü. Teklifin görüşmelerini AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti Eş Başkanları Tulay Hatımoğulları ve Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu takip etti.

TBMM çatısı altında tarihi anlar yaşanırken, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in takındığı sergilediği tutarsız tavır dikkatlerden kaçmadı. Genel Kurul kürsüsünden yaptığı konuşmada "devlet ciddiyeti" ve "sorumluluk" söylemlerinin arkasına sığınarak teklife "Evet" diyeceklerini söyleyen Özel, hemen ardından kendi vekillerine "milletin sesine göre hareket edin" diyerek yeşil ışık yaktı.

"BU YASAYA EVET DİYECEĞİZ"

Özel konuşmasında, "Ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içerisinde bu yasaya 'Evet' diyeceğiz. Bununla birlikte Yeni Partimizi millet kurmuştur. Bu sebeple milletvekillerimiz de seçildikleri illerinde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır." ifadelerini kullandı.

Siyasi omurgadan uzak bu taktik, Özel'in meclis kürsüsünü bir kez daha algı operasyonuna alet ettiğini gözler önüne serdi.