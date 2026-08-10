Şehit yakını ve gazi aylıkları yükseldi
TBMM Genel Kurulu, vatan için mücadele ederken şehit düşenlerin yakınları ve gazilere ilişkin önemli bir düzenlemeyi kabul etti. Çeşitli kademelerde artışlar getiren yeni yasa şu değişiklikleri içeriyor:
Şehit anne ve babalarına bağlanan aylıklara 'asgari ücretin altına düşmeme' güvencesi getirildi. Böylece şu an 7-9 bin lira arasında olan aylıklar 14 bin 37 liraya (toplamı asgari ücret kadar olacak), 15-16 bin lira olanların maaşları ise 21 bin 500 liraya yükseliyor.
Gazilere, maluliyet derecelerine göre en az 58 bin 590 ila 68 bin lira aylık verilecek. Maluliyeti derecesi ağır olan aylığı ise 86 bin lira oluyor.
Erbaş/er, güvenlik korucusu, öğrenci ve sivillere bağlanacak toplam aylık tutarına, 35.398 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan az olamayacak şekilde bir alt sınır (taban aylık) getirildi.
15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde yaralanıp maluliyet derecesi alamayan gazilere de aylık bağlanacak. Yasa çıktığında 28 bin 76 lira olacak aylık, gösterge artışlarına göre yükselecek. Bu kişiler; elektrik-su indirimi ve ücretsiz ulaşım gibi muharip gazilere tanınan haklardan da yararlanacak.
Terörle mücadelede yaralanıp maluliyet derecesi alamayan ve engellilik durumlarını derecelendiremeyen yaralılara (siviller dahil), gerekli koşulları sağlamaları halinde 28 bin 76 lira tutarında maaş bağlanacak.
Evde bakım yardımı alan gazilere ödenen tutar da 70 bin 187 liraya çıkarıldı.
Şehit anne ve babalarına bağlanan aylıklara 'asgari ücretin altına düşmeme' güvencesi getirildi. Böylece şu an 7-9 bin lira arasında olan aylıklar 14 bin 37 liraya (toplamı asgari ücret kadar olacak), 15-16 bin lira olanların maaşları ise 21 bin 500 liraya yükseliyor.
Gazilere, maluliyet derecelerine göre en az 58 bin 590 ila 68 bin lira aylık verilecek. Maluliyeti derecesi ağır olan aylığı ise 86 bin lira oluyor.
Erbaş/er, güvenlik korucusu, öğrenci ve sivillere bağlanacak toplam aylık tutarına, 35.398 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan az olamayacak şekilde bir alt sınır (taban aylık) getirildi.
15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde yaralanıp maluliyet derecesi alamayan gazilere de aylık bağlanacak. Yasa çıktığında 28 bin 76 lira olacak aylık, gösterge artışlarına göre yükselecek. Bu kişiler; elektrik-su indirimi ve ücretsiz ulaşım gibi muharip gazilere tanınan haklardan da yararlanacak.
Terörle mücadelede yaralanıp maluliyet derecesi alamayan ve engellilik durumlarını derecelendiremeyen yaralılara (siviller dahil), gerekli koşulları sağlamaları halinde 28 bin 76 lira tutarında maaş bağlanacak.
Evde bakım yardımı alan gazilere ödenen tutar da 70 bin 187 liraya çıkarıldı.