Şırnak’ta TEKNOFEST heyecanı

TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın 1'inci etabı, Şırnak'ta yapıldı. Şampiyonaya bu yıl 847 takım başvurdu. 32 takımın pilotu ilk etapta yarıştı. 10 ilden gelen yarışmacılar, hız, çeviklik ve teknik becerilerini sergiledi. FPV (First Person View) sistemine sahip yarış dronlarının kullanıldığı organizasyonda, Türkiye'de ilk kez gece etabı düzenlendi. Yarışmada dereceye girenler, World Drone Cup'ta Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak. Yarışları izleyen T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bayraktar şunları kaydetti:

Ülkemizin ilk insansız hava aracını geliştirme çalışmaları, 2006 Şırnak'ta gerçekleşti. Bugün bölge terörün temizlenmesiyle bambaşka bir hüviyete kavuştu. 18 bine yakın genç kardeşimiz başvurdu ve Şırnak ilk 10 il arasına girdi. 22 yarı finalist takımı çıkartarak da kendi nüfusuna göre büyük bir başarıya imza attı.

Tüm TEKNOFEST kuşağını yürekten tebrik ediyorum. Bu yıl 100 milyon liranın üzerinde maddi destek, aynı zamanda 75 milyon liranın üzerinde ödül olacak. Bu yarışmacılarımıza, finalist olup şampiyon olanlara.

TEKNOFEST, 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde olacak. Gölcük Tersanesinde 20-23 Ağustos'ta muazzam bir etkinliğimiz olacak. TCG Anadolu, TCG İstanbul gibi milli teknolojimiz sergilenecek. Bayraktar Kızılelma, Akıncı ve TB3, TEKNOFEST Mavi Vatan'ı şenlendirecek.

Şırnak'taki tüm genç kardeşlerimizi ayrıca TEKNOFEST Mavi Vatan'a da davet ediyorum.