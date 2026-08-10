Terörsüz Türkiye bölgeyi canlandırdı! “Tarihi bir süreç yaşanıyor, bölge halkı süreci sahiplendi”

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli aşama olarak değerlendirilen çerçeve yasa bölgede heyecan uyandırdı. Son dönemde sağlanan huzurla birlikte Şırnak'ta TEKNOFEST yarışmaları , Tunceli'de festivaller düzenleniyor, Diyarbakır, Mardin ziyaretçilerin akınına uğruyor. Bölgede toplumun her kesiminde memnuniyetle karşılanan tarihi yasanın Meclis'te kanunlaşması beklenirken, Diyarbakır'da köy köy, mahalle mahalle evlere konuk olup, süreci anlatan Ak Parti milletvekili Suna Kepolu Ataman SABAH'a değerlendirmelerde bulundu.

Ataman bölge halkının süreci sahiplendiğini ve kazananın kardeşlik ve huzur olacağını söyledi.







"TARİHİ BİR SÜREÇ YAŞANIYOR"



Tarih boyunca nice medeniyetlere ev sahipliği yapan Diyarbakır'ın kardeşliğin, dayanışmanın ve ortak geleceğe olan inancın en güçlü sembollerinden biri olduğunu belirten Ataman, "Bu kadim şehir, farklılıklarını zenginlik bilen, aynı vatana ve aynı bayrağa gönülden bağlı insanların ortak yuvasıdır. Bugün Türkiye, birlik ve beraberliğini daha da güçlendirecek, huzuru kalıcı hale getirecek tarihi bir süreci yaşamaktadır. Geçmişten ders alarak geleceğe güvenle yürümek; milletimize, çocuklarımıza ve ülkemizin yarınlarına karşı hepimizin ortak sorumluluğudur. Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu milli duruş, Türkiye'nin geleceğine yön veren güçlü bir devlet iradesinin en önemli göstergesidir" dedi.







"HUZURUN OLDUĞU YERDE YATIRIM VARDIR"



Huzurun olduğu yerde yatırım, güvenin olduğu yerde üretimin olduğunu söyleyen Ataman, kardeşliğin olduğu yerde ise kalkınmanın olduğunu ifade etti. Diyarbakır'ın gençlerinin daha umutlu yarınlara yürüyeceğini, esnafın daha güçlü ticaret yaparak, çiftçinin daha fazla üreteceğini belirten Ataman, "Bölgemiz her alanda hak ettiği gelişmeyi yaşayacaktır. Bizim siyaset anlayışımızın merkezinde; insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı vardır. Hiç kimsenin ötekileştirilmediği, herkesin kendisini bu büyük milletin eşit ve onurlu bir ferdi olarak gördüğü güçlü bir Türkiye idealini hep birlikte inşa edeceğiz. Bu anlayışla hazırlanan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifinin; Diyarbakır'ımıza, bölgemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnanıyorum ki kazanan, huzur, kardeşliğimiz, güçlü ve büyük Türkiye olacaktır" ifadelerini kullandı.







TURİZMDE SÜREÇ BEREKETİ



Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte son zamanlarda Güneydoğu'da turizmde de bereket yaşanıyor. Diyarbakır'ın tarihi ve turistik yerlerini ilk 7 ayda 1 milyon 200 bin kişi ziyaret etti. SABAH'a konuşan Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, ilk 7 ayda bekledikleri hedefe ulaştıklarını belirterek, yıl sonuna kadar hedefin 2 milyon turist olduğunu ifade etti.







TARİHİ KENT MARDİN'E TARİHİ ZİYARETÇİ



Mardin Girişimci İş İnsanları Turizm Dernek Başkanı Nurullah Yalçın, Terörsüz Türkiye sürecinin başta turizm olmak üzere bölgeye çok büyük katkısının olduğunu dikkat çekerek, süreç nedeniyle kente ziyaretçi ilgisinin de arttığını söyledi. Mardin'e son dönemde yoğun ilgi olduğunu, ziyaretçilerin Zinciriye Medresesi, Mor Gabriel Manastırı, Dara Antik kent gibi birçok tarihi mekânı ziyaret ettiğini belirten Yalçın, yılın ilk 7 ayında kente yaklaşık 1 milyon 700 milyon turistin geldiğini söyledi. Sonbahar ile birlikte yılsonuna kadar bu rakamın 4 milyon civarına çıkmasının beklendiğini ifade etti.







MUNZUR'DA RENKLİ GÖRÜNTÜLER



Tunceli'de Munzur Nehri, Mameki Fest kapsamında düzenlenen su sporlarına sahne oldu. Festival kültürel ve sosyal anlamda önemli bir buluşma noktası oluşturuyor. Öğrenci ve sporcular, botlarla nehrin akıntılı bölümlerinde rafting yaparken; kano sporcuları da kürek çekti. Kent edeta açık hava spor salonuna dönüşürken, Tunceli Valisi Şefik Aygöl, "Terörsüz Türkiye sürecinin güzelliklerinin en net şekilde yaşandığı şehir konumundayız. Gençlerimiz, vatandaşlarımız eğleniyor. Şehrimiz huzurun tadını çıkarıyor" dedi.

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