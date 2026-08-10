Terörsüz Türkiye Yasası kabul edildi: Siyasilerden mesajlar peş peşe geldi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin adımlarıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecine yönelik hazırlanan 12 maddelik kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi. Tarihi oturumda 467 evet, 87 ret ve 7 çekimser oy kullanılırken, siyasi isimlerden mesajlar peş peşe geldi.

Terörsüz Türkiye Yasası kabul edildi: Siyasilerden mesajlar peş peşe geldi!
AJANSLAR

TBMM Genel Kurulu, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sona erdi. Teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Siyasilerden mesajlar ise peş peşe geldi.

Terörsüz Türkiye Yasası kabul edildi: Siyasilerden mesajlar peş peşe geldi!

NUMAN KURTULMUŞ: ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN


TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un TBMM Genel Kurulu'nda yasalaşması dolayısıyla hayırlı olsun mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin, geniş bir mutabakatla TBMM Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilerek yasalaştığını belirtti.
Bu adımın, milletin asırlara uzanan birlik ve kardeşlik ruhundan güç alan, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılmış tarihi bir adım olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Türkiye'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' hedefi, aynı zamanda bir Türkiye modelinin inşasıdır. Bir üçüncü göze ihtiyaç duymadan, dünyadaki diğer bütün uygulamalardan farklı olarak, tamamen yerli ve milli, Türkiye'nin kendi siyasi kararlılığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin gücüyle ortaya konulan bir çabadır. İnanıyoruz ki Gazi Meclisimizde ortaya konulan bu yüksek irade, gelecek yüzyılların Türkiye'sini inşa edecek tarihi bir başlangıcın temelini oluşturacaktır. Türkiye, Allah'ın izniyle terörün her türlü izini geride bırakarak tarihe gömecek, birlik, kardeşlik ve dayanışma içinde daha güçlü yarınlara yürüyecektir.
'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşılması için ortaya koyduğu irade ve üstün liderliği dolayısıyla başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve yol açıcı önerileriyle sürece büyük katkı sağlayan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, siyasi parti genel başkanlarımıza, Genel Kurulumuzda sağduyu, sorumluluk ve milli hassasiyetle hareket eden tüm siyasi parti gruplarımıza, değerli milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun."

Terörsüz Türkiye Yasası kabul edildi: Siyasilerden mesajlar peş peşe geldi!

"BURHANETTİN DURAN: KALICI BİR KAZANIM OLMASINI DİLİYORUM"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda 468 oyla kabul edilmesinin Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ortaya konulan kararlı iradenin önemli bir göstergesi olduğunu belirten Duran, "Milletimizin huzurunu, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü daha da güçlendirecek bu tarihi adımın, Türkiye'nin terör belasından tamamen kurtulması ve geleceğe daha güçlü, daha güvenli bir şekilde yürümesi adına hayırlı sonuçlara vesile olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu. Teklifin hazırlanmasından komisyon çalışmalarına, müzakerelerden Genel Kurul sürecine kadar her aşamada emeği ve katkısı bulunan tüm milletvekillerine, siyasi parti gruplarına ve sürece katkı sunan herkese teşekkür eden Duran, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kararlılıkla sürdürülen Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Gazi Meclisimizde atılan bu adımın, ülkemizin geleceği ve gelecek nesillerimiz için kalıcı bir kazanım olmasını diliyorum. Aziz milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun."

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Terörsüz Türkiye Yasası kabul edildi: Siyasilerden mesajlar peş peşe geldi!

AKIN GÜRLEK: MİLLÎ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRECEKTİR

Adalet Bakanı Akın Gürlek sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin huzurunu, devletimizin güvenliğini ve ortak geleceğimizi esas alan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, Gazi Meclisimizde 468 kabul oyuyla güçlü bir irade ile yasalaştı. Terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün ülkemize ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hâle getirecek; Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken millî birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir" dedi. Bu tarihî sürece liderliğiyle yön veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'a ve Terörsüz Türkiye hedefini ilk günden itibaren güçlü iradesiyle destek veren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini sunan Gürlek, "Kanunun hazırlanması ve yasalaşması sürecinde büyük gayret gösteren TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a, ortak geleceğimiz adına düzenlemeye katkı ve destek sunan siyasi partilerimize ve kıymetli milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Kanunun ülkemize, milletimize ve ebedî kardeşliğimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye Yasası kabul edildi: Siyasilerden mesajlar peş peşe geldi!

BAKAN URALOĞLU: TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ YENİ BİR AŞAMAYA ULAŞMIŞTIR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazi Meclisimizde kabul edilerek yasalaşan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun", Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda tarihi bir adım olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kararlılıkla yürütülen Terörsüz Türkiye süreci, devletimizin güçlü iradesi ve milletimizin ortak beklentisiyle yeni bir aşamaya ulaşmıştır. Yıllardır terörle mücadelede büyük bedeller ödeyen ülkemizin artık gücünü ve enerjisini daha büyük hedeflere yöneltmesinin önünde yeni bir ufuk açılmıştır. Şehitlerimizin aziz hatırasını ve gazilerimizin fedakarlığını daima yüreğimizde taşıyarak Türkiye Yüzyılı'nı daha güçlü bir birlik ve kardeşlik ikliminde inşa edeceğiz. Bu tarihi adımın ülkemize, milletimize ve ebedî kardeşliğimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye Yasası kabul edildi: Siyasilerden mesajlar peş peşe geldi!

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ: TERÖRÜN İZLERİNİ BU TOPRAKLARDAN SİLECEĞİZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Kanun Teklifi'nin yasalaşmasıyla Terörsüz Türkiye'nin sadece bir hedef değil, çerçevesi yasayla çizilen somut bir adıma dönüştüğünü belirten Göktaş, şunları kaydetti: "Bu tarihi adımın atılmasına güçlü iradesiyle öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve sürecin başından itibaren kıymetli desteklerini esirgemeyen MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum. TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş başta olmak üzere, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuza ve milli meselemize siyaset üstü bir yaklaşımla destek veren tüm milletvekillerimize gönülden teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin huzurunu, güvenliğini, birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tutarak, terörün izlerini bu topraklardan silmeye devam edeceğiz. Düzenlemenin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

Terörsüz Türkiye Yasası kabul edildi: Siyasilerden mesajlar peş peşe geldi!

VEDAT IŞIKHAN: MİLLİ İRADENİN TECELLİGAHI TBMM TARAFINDAN ATILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal'deki hesabından "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesine dair paylaşımda bulundu. Teklifin yasalaşmasını "Terörsüz Türkiye hedefimizin doğru istikamette nihayete ulaşması için bir kritik adım daha milli iradenin tecelligahı TBMM tarafından atıldı." şeklinde değerlendiren Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşuyla şekillenen tarihi sürecin, güçlü ve büyük Türkiye'nin kilometre taşlarından olacağına inandığını ifade etti. Cumhur İttifakı olarak yarım asra dayanan sorunlara çözüm üretmek ve toplumsal birliği güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Işıkhan, şunları kaydetti: "TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş başta olmak üzere 86 milyonun daha aydınlık istikbali için yoğun mesai harcayan, teklifin hayata geçirilmesi için gayret gösteren tüm milletvekillerimize gönülden teşekkür ediyorum."

Terörsüz Türkiye Yasası kabul edildi: Siyasilerden mesajlar peş peşe geldi!

KEMAL MEMİŞOĞLU: TARİHİ BİR ADIM

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal'deki hesabından "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesine dair paylaşımda bulundu. Kanun için "Milletimizin sarsılmaz birliği ve ülkemizin huzuru yolunda atılmış tarihi bir adım." değerlendirmesinde bulunan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Memişoğlu, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yarınlarımıza daha güvenli ve daha güçlü bir Türkiye bırakmak için azimle çalışmayı sürdüreceğiz. Rabb'im birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin, tarihi kararın ülkemize ve aziz milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Terörsüz Türkiye Yasası kabul edildi: Siyasilerden mesajlar peş peşe geldi!

MUSTAFA ÇİFTÇİ: TARİHİ BİR EŞİK DAHA AŞILDI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesine dair paylaşımda bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörsüz Türkiye hedefimizin hukuki çerçevesini oluşturan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Güçlendirilmesine Dair Kanun, Gazi Meclisimizin iradesiyle kabul edildi. Bu düzenleme; af, pazarlık veya taviz değil, terörün bütün unsur ve uzantılarıyla tasfiyesini esas alan güçlü bir devlet iradesidir. Aziz şehitlerimizin hatırası, kahraman gazilerimizin fedakârlığı kırmızı çizgimizdir. Atacağımız hiçbir adım bu mukaddes emaneti incitmeyecektir. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihî iradesi, Cumhur İttifakımızın kararlılığı ve Gazi Meclisimizin desteğiyle; Terör bitecek. Kardeşlik kazanacak. Türkiye güçlenecek. Türkiye Yüzyılı yükselecek" ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye Yasası kabul edildi: Siyasilerden mesajlar peş peşe geldi!

İBRAHİM YUMAKLI: MİLLİ İRADE YARINLARIMIZI İLAN ETMİŞTİR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesine dair paylaşımda bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşliğimizi, toplumsal huzurumuzu ve milli direncimizi en üst seviyeye taşıyan "Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi", TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Gazi Meclisimizde tecelli eden bu milli irade, Terörsüz Türkiye ve huzur dolu yarınlarımızı bir kez daha ilan etmiştir. Ülkemizi her türlü tehditten arındırıp daha güçlü yarınlara taşıyacak bu tarihi iradeyi ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin beklentilerini karşılamak ve toplumsal bütünleşmeyi pekiştirmek adına Meclis çalışmalarında yoğun mesai harcayan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın huzurunu gözeten bu yasa ülkemize ve aziz milletimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

#DEVLET BAHÇELİ #TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ #TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!