TÜRGEV’den yeni nesil dijital platform

TÜRGEV'den yapılan açıklamaya göre vakıf, kurumsal yayınlarını, dijital hizmetlerini ve uluslararası içerik altyapısını yenilenen dijital platformunda tek çatı altında topladı.

Kuruluşundan bu yana genç kızların eğitim hayatına yurt, burs ve eğitim programlarıyla destek veren TÜRGEV, bugüne kadar 80 bini aşkın yurt hizmeti ve 16 bini aşkın burs desteği sağladı. 40 bini aşkın mezunuyla eğitim ağı oluşturan vakıf, "TÜRGEV Aktüel" başta olmak üzere haber, analiz, video ve podcast içeriklerini de yeni platformunda erişime açtı.

Yenilenen altyapıyla yurt ve burs başvurularının daha hızlı gerçekleştirilmesi sağlanırken gençler ve aileler için güvenilir içeriklerin bir arada sunulması hedefleniyor.

Açıklamada, son yıllarda uluslararası öğrenci ağını Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Asya ve Afrika'ya genişleten TÜRGEV'in Erasmus ve Avrupa Birliği projelerinde de daha aktif rol aldığı belirtildi. Güçlendirilen İngilizce platformla vakfın çalışmaları, yayınları ve kurumsal içerikleri uluslararası üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının erişimine sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, dijital platformun vakfın 30 yıllık eğitim tecrübesini geleceğe taşıyan önemli bir adım olduğuna dikkati çekti.

Açıklamada gençlerin hayatlarının önemli bir bölümünü dijital dünyada geçirdiklerini belirten Yılmaz, "En büyük gayemiz, ailelerimizin gönül rahatlığıyla takip edebileceği, gençlerimizin güvenle faydalanabileceği bir dijital muhit oluşturmaktı. Yenilenen platformun, gençlerimizle kurduğumuz bağı dijital dünyada da güçlendireceğine gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, platformun yeni içerikler, dijital hizmetler ve uluslararası işbirlikleriyle gelişimini sürdüreceğini vurguladı.